Destruujete život všem, zaútočil Babiš na Fialu. Nutella nechyběla

„Jediný symbol jeho vládnutí je Nutella. To je jediné, co si lidé pamatují,“ dodal Babiš a sklenici Nutelly Fialovi v pořadu věnoval. Narážel tak na nedávné video na sociálních sítích, kde premiér upozorňoval, že v Německu jsou některé potraviny levnější než v Česku.

„Doufám, že vám bude chutnat, vaše vládnutí totiž lidem vůbec nechutná. Protože daňový balíček ještě více ztíží život všem a destruuje život všem, domácnostem, průmyslu,“ opřel se ještě Babiš do Fialy.

Ten za dárek poděkoval a Babiše vyzval, že by mohl dát dar i občanům. „Patříte k největším producentům potravin v České republice. Kdybyste své výrobky zlevnil, byl by to dárek, který byste lidem mohl dát,“ apeloval předseda vlády.