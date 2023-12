Fialova vláda je ve svém poločase na stejném dně jako neoblíbený Nečasův kabinet

Podepisuje se na nich špatná komunikace či to, že se v důsledku vysoké inflace cen a propadu reálných příjmů lidem „daří hůře“.

„Nemyslím si, že by voliči úplně nedůvěřovali lidem, kteří tam jsou, nebo stranám jako takovým, ale když se u nás děje něco špatného, lidé prostě kritizují vládu. Je jí vyčítáno leccos, i něco, s čím úplně spojována být nemůže, jako například vysoká inflace,“ dodal Brunclík.

„To souvisí s tím, jestli se začne zlepšovat ekonomická situace, klesne inflace, začne se zvyšovat životní úroveň, a tedy jestli začne růst spokojenost lidí. To by se mohlo promítnout do větší důvěry ve vládu,“ dodal Kopeček.