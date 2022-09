Desítky lidí v Praze demonstrovaly proti mobilizaci a agresi Ruska na Ukrajině

Ruský prezident vyhlásil částečnou mobilizaci ve středu. V televizním vystoupení uvedl, že je to na obranu před Západem, který se podle Putina snaží oslabit, rozdělit a zničit Rusko. Mobilizace vyvolala v ruských městech protesty a řada lidí začala utíkat do zahraničí. Mobilizace by se podle ruského ministra obrany Sergeje Šojgua měla týkat 300.000 rezervistů.