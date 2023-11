Vlna hněvu vládu nesmete, míní experti

Premiér Fiala v pondělí označil konsolidační balíček, proti němuž odbory ve školství a jiných oborech protestovaly, za „naprosto nezbytnou věc“. „Musíme zastavit zadlužování státu, a toto je jasná cesta,“ řekl premiér. „Chtějí odbory, abychom se zadlužovali dál a dál až do situace, kdy země nebude schopna zvládnout svůj rozpočet? To prostě není možné,“ prohlásil.

Politologové míní, že vláda by měla své ekonomické kroky komunikovat lépe, skutečně masivní vlnu nespokojenosti ale nepředvídají. „Průzkum, který ukazuje, že dvě třetiny lidí se stávkou souhlasí, je zajímavý v tom, že podle něj se stávky účastní jen čtyři procenta lidí, a to je poměrně málo,“ míní politolog Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity. „Máme tu situaci, kdy vláda není příliš důvěryhodná, což se promítá i do ochoty verbálně podpořit stávku, ale míra nedůvěry zatím nepřekračuje rámec pasivního souhlasu se stávkou,“ řekl Právu.

Fiala ke stávce: Není kam ustupovat

Voliči koalice podle něj premiérovi rozumí. „Koaliční strany vytvořily vládu s hlavním cílem: zastavit zadlužování Česka, a jejich voliči to věděli. Druhá věc je ale osobní dopad opatření na konkrétního člověka. Nikomu se nelíbí, když obecný slib zastavení zadlužování má pro něj negativní důsledky,“ uvedl politolog. „Jsme v situaci vysoké doznívající inflace, hospodářství neroste a to se promítá do ekonomické a politické nespokojenosti. Vysvětlit, že tato vláda za to částečně nemůže, je poměrně obtížné,“ dodal.

S balíčkem se lidé smiřují

Analytik STEM/MARK Jan Burianec hromadný odliv voličů vládních stran neočekává. „Někteří voliči vládní koalice sice vládu známkují čtyřkou či pětkou, ale nemají vhodnou alternativu. ANO a SPD jsou pro ně ještě více problematické. Tedy velká část voličů od vlády neodchází, ale jsou k ní kritičtí, a proto alespoň částečně souzní s důvody stávky,“ řekl.

Lidé podle něj ale častěji chápou, že ekonomická opatření jsou potřebná. „Míra smířlivosti s konsolidačním balíčkem v čase roste. Dnes jej téměř polovina populace považuje za nezbytný, kdežto v době, kdy jej vláda oznámila, to bylo jen zhruba dvacet procent a jednalo se především o skalní voliče vládních stran,“ dodal Burianec.

Analytik Kantaru CZ Pavel Ranocha upozorňuje nicméně na to, že v pondělí stávkovaly profese, které se rekrutují z voličů vládních stran, což by mělo být pro koalici varovné. „Určitě máme mezi vládními voliči významnou část, která je s prací vlády nespokojená, a tato stávka je vyústěním této nespokojenosti. Mezi učiteli a lékaři, kteří protestují, je určitě mnoho vládních voličů, minimálně reputační problém to je,“ řekl Ranocha. Voliči koalice podle něj chápou, že konsolidace veřejných financí je potřeba. „Otázka je, zda souhlasí s jednotlivými kroky, viz ono diskutované školství,“ uvedl. Vládní stabilitou podle něj protesty neotřesou.

Urazil jste nás všechny, reagují na Fialu odboráři z Ostravy

„Ve Sněmovně má tato vláda natolik silnou pozici, že si neumím představit, že by ji to smetlo. Pokud to vláda bude chtít ustát, tak to ustojí,“ řekl.

Pozor na stranické války

I politolog z CEVRO Institutu Ladislav Mrklas považuje skutečnost, že stávku podporují i vládní voliči, za varovný signál pro koalici. „Je to poučení do budoucna, že má vláda mnohem lépe vysvětlovat, co mají konkrétní kroky přinést a v jakém horizontu přinesou ovoce. Tohle vládě velmi chybí, a proto se potýká s těmito problémy,“ míní Mrklas. „Vláda, která dělá nepopulární kroky, nebude nikdy populární. Ale pokud s protivládními protesty souhlasí i významná část vlastních voličů, to už problém je,“ řekl Právu.

Stejně jako ostatní odborníci si Mrklas nemyslí, že by protesty mohly vyústit v pád vlády. „Daleko zásadnějším bodem bude série voleb v příštím roce,“ uvedl Mrklas. Výrazný neúspěch vládních stran v eurovolbách a komunálních a senátních volbách by podle něj mohl přinést zemětřesení uvnitř vládního tábora:

„Pětikoalice má pohodlnou většinu, války uvnitř by ji ale mohly oslabit. V Česku předčasně padla vláda vždy z toho důvodu, že se rozložila nejsilnější vládní strana, ODS nebo ČSSD,“ dodal.