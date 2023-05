Dálnice čeká během prázdnin další porce oprav

Letní měsíce využívají silničáři tradičně k opravám komunikací. Letos tomu nebude jinak, byť Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) žádné zásadní uzavírky podobné těm, které řidiči znali z několikaleté opravy dálnice D1, zatím neoznámilo. Přesný harmonogram rekonstrukcí by měl být k dispozici v polovině června. Do začátku letních prázdnin by měla řada aktuálních omezení skončit.

Foto: Ředitelství silnic a dálnic Aktuální (červené) a plánované (modré) opravy na tuzemských dálnicích.