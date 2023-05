Tradiční letní rozkopání Prahy: rekonstrukce Barrandovského mostu, výluky metra a tramvají

„V roce 2023 je, stejně jako v loňském roce, hlavní investiční akcí pokračování v rozsáhlé rekonstrukci Barrandovského mostu, kdy se pracuje na severní polovině jižního mostu, dále práce probíhají na horní části rampy z ulice K Barrandovu a na spodní části jižního mostu přes Vltavu. Omezení by mělo skončit v srpnu roku 2023,“ odpověděla tisková mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) Barbora Lišková Novinkám na dotaz, jaké opravy jsou v létě v plánu.

„Dále mohu jmenovat pokračování rekonstrukce Ostrčilova náměstí a ulice Jaromírova ,“ uvedla pro Novinky Lišková. Opravy v těchto místech mají skončit až v září, zdržení zde je ve špičce uvedeno do 30 minut.

Současně bude i nadále probíhat revitalizace části Karlova náměstí a ulice U Nemocnice , která by měla podobně skončit také až v září.

Komplexní soubor probíhajících i připravovaných oprav by mělo dostat ve čtvrtek na stůl zastupitelstvo Prahy. Podklad, který připravuje „jako informativní bod TSK spolu s odborem pozemních komunikací a drah“, mají Novinky k dispozici.

Většina staveb v něm je dlouhodobých či naplánovaných na květen či červen. Výhradně na léto je plánovaná zatím například výměna přístřešku autobusové zastávky Koh-i-noor ve směru z centra, kde by měly práce konkrétně probíhat od 11. do 24. července.

Výměna přístřešku bude probíhat i na zastávce „Obchodní centrum Hostivař“ směrem do centra. V několika červencových dnech má být před zastávkou zřízen náhradní přechod pro chodce, provoz bude podle materiálů sveden do jednoho jízdního pruhu.

Od 1. do 10. července se mají podobně měnit dřevěné pražce za betonové také v úseku metra C mezi Muzeem a Pražským povstáním. Zavedena by měla být náhradní autobusová doprava.