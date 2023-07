ČT se postavila za ekologické extremisty. Jednostranná reportáž se bude řešit

„Základním smyslem pořadu Občanské noviny je poskytnout nevelkou plochu vysílacího času veřejnoprávního média mapování a přehledu toho, co se děje na nevládní scéně, tedy ve světě aktivit a organizací postavených na nejaktivnějších složkách občanské společnosti. Je celkem jasné, že takto pojaté vysílání se nachází více na liberálně-levicové hraně spektra názorů ve společnosti. Máme za to, že právě umožnění tomuto hlasu se podílet na skladbě televizního vysílání vyvažuje jinak poměrně konzervativní hodnoty a postoje převažující v ČT,“ hájí odvysílané dílo Šofr, jehož jméno figuruje i v závěrečných titulcích.

Matocha to považuje za „minimálně na hraně“. „Jaké jsou důsledky takových blokád silnic a radikálních protestů, které pan zastupitel Žaloudek chválí a Česká televize v pořadu Nedej se! propaguje, jsme viděli minulý týden v Londýně, kde aktivisté zablokovali silnice a nenechali projet matku spěchající s dítětem do nemocnice,“ dodal Matocha.

V reportáži zaznívá také řada podpůrných argumentů, proč by Praha měla snížit maximální povolenou rychlost. Příznivci připomínají například to, že k tomuto kroku v minulosti přistoupila velká evropská města jako třeba Paříž nebo Brusel.

„V Paříži, městě, které je asi desetkrát větší, vloni umřela jedna osoba. V Praze devatenáct. A co říkáme těm rodinám? Je to zbytečné, to město stejně rychleji než třicítkou neprojedete,“ prohlásil v pořadu například jeden z předních ekologických aktivistů Arne Springorum z iniciativy Poslední generace. Jeho tvrzení prezentované divákům je ale zcela nepravdivé. Podle pařížské prefektury zemřelo loni v pařížské aglomeraci při dopravních nehodách 100 lidí , o 34 méně než v roce 2021.

O tom, že optimální rychlostí, co se týče emisí, má být 60 až 70 km/h, hovořil na konci června v podcastu Novinek PoliTalk také pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). „U motorových vozidel je rychlost 30 km/h tou nejnáročnější na exhalace, protože to je rychlost, kde musíte fungovat v otáčkách a silou motoru, takže spalujete více. Ono to tak je, to ví každý. Optimální rychlost na exhalace je někde okolo šedesátky. Jedete plynulou rychlostí, nemusíte přidávat a neřadíte. V okamžiku, kdy jedete takhle pomalu, tak musíte neustále řadit,“ prohlásil tehdy Svoboda.