Citrusy z Vysočiny už nasazují na květy. Pěstuje je stavař

„Zásadním faktorem pro pěstování citrusů je světlo, kterého je v našich podmínkách přes zimu málo. Řeší se to snížením teploty. Obdobně jako medvěd, který nejhorší zimní období prospí a nežere, u těchto rostlin s poklesem teploty pod 10 stupňů rapidně klesají požadavky na světlo. V tom je pro nás šance,“ prozradil pěstitel.

Nejvíc tepla tak citrusy z Vysočiny spotřebují během předjaří, kdy se den prodlužuje. „Po první třetině února začínám teplotu pomalu zvedat, aby to v březnu narašilo a v dubnu vykvetlo,“ popsal zkušený citrusář, jehož království prý spolyká do deseti kubíků dřeva ročně.

V oranžérii u rodinného domu Brožových v Moravci tak záhy kvetly a plodily stovky druhů citrusů dovezených z celé jižní Evropy. První zahloubený skleník z 80. let, který vybudoval sám amatérský pěstitel, profesí stavař, se v průběhu času čtyřikrát rozšiřoval, nyní má s až třemi metry na výšku asi 150 metrů plochy.

„Tlak trhu na plynulé zásobování přinesl množství odrůd zrajících od konce září do jara. Jsou dokonce pomerančovníky, které dozrávají až v létě následujícího roku, a mezitím na jaře znovu vykvetou. Nebo citroníky kvetoucí čtyřikrát do roka. Na jedné rostlině tak můžete vidět jarní plody, menší z letního kvetení, zelené plody z podzimního kvetení i tlačící se nová poupata,“ ukázal pěstitel, jak je možné, že je v nadmořské výšce 550 metrů stále plno zralého ovoce.

K touhám mnohých trhat pomeranče ve vlastním obýváku je ale silně skeptický. „V bytě potřebné podmínky nevytvoříte,“ připomněl Petr Broža čarování se světlem a teplotou. Jedině snad, pokud rostlinu letněnou od května do října umístíte na chladnější měsíce na okno do nevytápěné, ale nepromrzající místnosti. „Záruka úspěchu to ale není, změny vytvářejí rostlinám stres,“ shrnul.