Chybějící písmena, nefunkční pero i příklon ke kaligrafii. Takto se podepisovaly prezidentské sliby

„Zde vidíme třeba slib prvního českého prezidenta Václava Havla z 2. února 1993,“ ukazuje nám vedoucí archivu Petr Dvořáček, co obsahuje jedna z tenkých složek, kterou z polic vytáhl.

„Slib je na ručním papíře, s běžným dobovým tiskem, bez další úpravy, co se týče kaligrafie nebo typografie,“ shrnuje jednoduchou vizuální stránku archiválie.

Jak připomíná Dvořáček u dalšího z archů, který si společně prohlížíme, ne vždy však připravené psací potřeby splní svou roli. „Slib prezidenta Klause z roku 2003 je zajímavý i proto, že ho podepsal vlastním perem. To připravené protokolární v daném okamžiku selhalo, pravděpodobně v důsledku chladu ve Vladislavském sále,“ vzpomíná.

„Jistá změna nastala v roce 2018, částečně v souvislosti s oslavou sta let Československa,“ připomíná dál Dvořáček. Při druhé inauguraci dostal prezident Zeman k podpisu slib v uměleckém, kaligrafickém provedení. Realizace byla tehdy svěřená do rukou restaurátorky Veroniky Šteflové.

A nejnovější kus, který přibude do archivu Poslanecké sněmovny? „Provedení prezidentského slibu Petra Pavla se liší v tom, že je to set. Samotný slib je zasazen do duralových desek, které mají mechanické části z mosazi,“ popisuje Dvořáček.