Kancléř Sněmovny: Podepsaný slib prezidenta vystavíme

Není to nic neobvyklého. Kapacita Vladislavského sálu je nyní stanovena na 840 míst. Sál je dimenzován i na větší počet. Vždycky je možnost, a je to tak i v zahraničí, že zvolený prezident má protokolární právo pozvat určitý počet osob dle vlastního výběru.

Nepochybně to bylo rozdělení rolí. Za Sněmovnou jde to, co souvisí se svoláním společné schůze obou komor parlamentu ke složení slibu prezidenta republiky. Konkrétně zajištění protokolárního pera, kterým se podepíše pod Ústavou předepsaný slib, a zajištění vlastního textu slibu a textu Ústavy ČR.

Týká se to hostů ve Vladislavském sále. Mezi 13. a 15. hodinou tam zdravotníci budou mít službu stále. Pokud jde o zdravotní službu v rámci areálu Hradu a okolí, tak to je na Kanceláři prezidenta republiky.

Ano. A pak je to také starost o to, aby pero, kterým se prezident bude podepisovat, psalo. Nenechali jsme nic náhodě a bude tam ještě náhradní.

To je otázka na paní kancléřku Vohralíkovou. Proto, že to sněmovní kancelář nezajišťuje, o tom nic nevím. Vím jen, že mají ten den doprovázet nějaká překvapení. Pokud by se ale prozradila předem, tak to žádné překvapení nebude.