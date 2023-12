Česko halí státní smutek

Premiér Petr Fiala (ODS) vyzval občany, aby zároveň v pravé poledne uctili památku obětí tragédie minutou ticha. Ve stejnou chvíli by se měly rozeznít zvony v kostelech napříč celou zemí.

V řadě měst a obcí kvůli státnímu smutku zrušili vánoční program a další akce včetně sportovních. Na ty, které se budou konat, míní dohlížet více ozbrojených policistů než obvykle. Zvýšená bezpečnostní opatření zaměřená na tzv. měkké cíle, tedy místa, kde se schází větší množství lidí, potrvají podle policejního prezidenta Martina Vondráška nejméně do 1. ledna.

Do Nadačního fondu Univerzity Karlovy už stačili za krátkou dobu lidé přispět pro oběti střelby a jejich rodiny částkou přesahující dvacet milionů korun. Dalších pět milionů tam míní vložit i pražský magistrát.

Náměstek ředitele pražské policie Vojtěch Motyka v pátek upřesnil, že sled událostí a policejní aktivitu rozjela SMS zpráva, kterou ve čtvrtek krátce po poledni obdržela od pozdějšího střelce jeho kamarádka s tím, že mladík má sebevražedné úmysly. Nezvedal jí telefon, proto zavolala na policejní linku. Středočeští policisté proto vyjeli na místo jeho bydliště, kde našli bez známek života tělo mladíkova otce. Zároveň zjistili, že student míří do Prahy s cílem se zabít. Práci kriminalistům v domě v Hostouni ztížil sám pachatel, který tam podle Motyky připravil nástražný výbušný systém.

Policie poté získala poznatek, že by se mladík mohl nacházet v univerzitní budově v Celetné ulici, kde měl mít od 14. hodiny přednášku. Proto budovu evakuovali. Střelec ale zamířil jinam, a to do sídla fakulty na náměstí Jana Palacha.