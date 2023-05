Česká armáda koupí 246 švédských obrněnců za 60 miliard

Pokud by se smlouva neuzavřela do poloviny roku, přestala by platit garantovaná cena. K té přispělo, že se Češi přidali ke slovenské objednávce těchto vozidel. Švédové také nezapočítali do ceny inflaci za rok 2022 sdělil zdroj z ministerstva. Ve skutečnosti však bude cena vyšší, protože ve smlouvě je podle něj zahrnuta inflační doložka. Tuto variantu ministerstvo upřednostnilo, protože očekává, že se inflace bude postupně snižovat.

Smlouvy jsou dvě, jedna je dvoustranná obranná uzavřená mezi Českou republikou a Švédskem zastoupeným švédskou vládní agenturou pro vyzbrojování FMV. Druhá je trojstranná kupní mezi ČR, FMV a výrobcem BAE Systems Hägglunds AB, která se týká přímo pořízení vozidel CV90. FMV má mimo jiné kontrolovat kvalitu.

V ceně jsou i náhradní díly a další příslušenství či školení.

Vyšší počet vozidel

Armáda měla původně zájem koupit 210 vozidel s opcí na dalších 36, protože však chtěla i u nich vzhledem k bezpečnostní situaci brzké dodání, objednávka se navýšila rovnou. Při nákupu přes opci by byla cena vyšší. U opce nemá výrobce garanci, zda bude uplatněna.

Foto: Petr Hloušek, Právo Obrněné vozidlo CV90

„Ceny bojové techniky jdou neustále nahoru kvůli růstu cen surovin i zvyšující se globální poptávky v důsledku zhoršujícího se bezpečnostního prostředí. Proto jsme se rozhodli opci uplatnit už nyní a využít garantovanou nízkou cenu,“ řekl ředitel sekce pro vyzbrojování a akvizice Lubor Koudelka.

Ministryně obrany letos v podcastu Novinek.cz Zbytečná válka upozornila, že snižování objemu pořizované techniky se nevyplácelo, protože pak chyběla a případně se musela dokupovat za méně výhodných podmínek.

Munice z České republiky pomohla zastavit Rusy u Hostomelu, řekla Černochová Zbytečná válka

Licenci na vozidla pro naši armádu bude držet ministerstvo obrany. Důvodem je, aby žádná soukromá společnost nemohla své postavení zneužívat například při modernizaci obrněnců, čehož se Černochová obává.

Zapojení českých firem

Protože výrobce garantuje zapojení českého průmyslu v objemu nejméně 40 procent, BAE Systems ještě před podepsáním smluv o nákupu CV90, podepsala smlouvy s pěti českými firmami. Jsou jimi státní podnik VOP CZ, Meopta - optika Excalibur Army, Ray Service, která zajišťuje kabeláž i pro BVP pro Slovensko, a akciová společnost VR Group, která vyrábí simulátory a kterou vlastní státní podnik LOM. Se všemi podniky podepsala BAE samostatné smlouvy, není to tak, že by byly všechny české firmy zastoupeny jednou nadřazenou, uvedl zdroj.

„Bude se jednat o rozsáhlé projekty průmyslové spolupráce, k jejichž implementaci se dodavatel smluvně zavazuje a za jejichž nedodržení by následovaly sankce,“ zdůraznil manažer projektu pořízení BVP Ctirad Gazda. Zapojit by se do výroby mělo ještě dalších třicet českých firem.

Dvě varianty vozidel – zdravotnické a dělostřelecké pozorovací, které ještě neexistují, se budou vyvíjet v České republice a pokud by o ně projevil další zájemce, bude muset platit České republice za licenci, dodal zdroj Novinek.

Výrobní licenci na BVP musí mít stát, aby nebyl vydíratelný, trvá na svém Černochová Domácí

Uzavřena však není smlouva na životní cyklus, přiznal zdroj. Před dodáním prvních vozidel by podle něj měla být uzavřena smlouva o budoucím poskytovateli servisu.

Bojové vozidlo pěchoty CV90

CV90 je švédské pásové bojové vozidlo pěchoty vyvinuté v druhé polovině osmdesátých let společnostmi FMV, Häggluds AB a Bofors. Švédové první vozy vyzbrojené 40 mm kanony Bofors zařadili do výzbroje v polovině 90. let. Od té doby bylo postupně upravováno a modernizováno až do verze Mk IV. Celkem jich bylo vyrobeno 1280 v 15 různých variantách. Zařazeno je ve výzbroji Norska, Finska a Dánska, protože bylo vyvinuto s ohledem na využití v mrazivých oblastech. Využívá je i Estonsko nebo Švýcarsko.

CV 90 mohou být variantě vyzbrojené kanony ráže 30, 35 nebo 40 mm, Česká republika zvolila v rámci unifikace třicetimilimetrový kanon. Vozidlo s tříčlennou posádkou umožňuje přepravovat šesti až osmičlenný výsadek.

Verze MK IV je poháněná silnějším motorem Scania o výkonu 900 kw a má zvýšenou hmotnost na 38 tun. Jako jedno z prvních BVP je vybaveno aktivní ochranou. Základní pancéřování odolá palbě zbraní do ráže 14,5 mm, novější modely mají při zásahu do přední části odolat munici do ráže 30 mm. Lze na ně namontovat i dodatečné keramické pancéřování nebo ochranu proti nastraženým náložím a protitankovým minám. Je navrženo tak, aby bylo nízké a mělo co nejmenší radarový odraz a malou tepelnou stopu.

CV90 bylo zastoupené už v předchozím tendru na bojová vozidla pěchoty spolu s vozidly Lynx od německé firmy Rheinmetall a Ascod od španělské pobočky General Dynamics. Minulá vláda ale nerozhodla o vítězi, protože žádná z firem nesplnila všechny požadavky. Ministerstvo ale vyřadilo jen vozidla a ne firmy. Dvě firmy odmítly nové tvrdší podmínky tendru a resort se rozhodl jednat přímo se Švédskem.

Parametry CV90 MKIV Délka 6,8 m Šířka 3,2 m Výška 2,8 m Hmotnost 38 t Motor Scania DP V8 16I Výkon motoru 900 kW Rychlost 70 km/h Maximální dojezd 900 km Dojezd při kombinovaném provozu po silnici a v terénu 600 km