Černochová: Situace v Rusku se jeví jako občanská válka

„Pokud bylo prohlášení Putina opravdu takto silné, tak to vnímám jako velmi vážný konflikt, který v Rusku probíhá,“ řekla ČTK Černochová na Dni pozemního vojska-Bahna.

„Myslím si, že pro Ukrajinu je to zpráva, že bude moci přeskupit síly a udělat nějaká opatření v rámci své ofenzivy. Což je dobře, že mají nějaký čas pro to, aby i ten konflikt na Ukrajině co nejdřív skončil,“ dodala.