Boj o zrušení EET: ANO ve Sněmovně opět vytáhlo obstrukce

„Koalice naplánovala jednání o druhém čtení EET. To je krok špatným směrem. Vypadá to, že schodek státního rozpočtu bude 375 miliard, ale vláda krizi neřeší, naopak zadlužení roste. Potom nechápeme, proč se ruší EET, které přinášelo 12 až 13 miliard ročně a narovnává podnikatelské prostředí,“ prohlásila před schůzí Schillerová.

Jednání tak v úterý bude zřejmě dlouhé, což již dopoledne připustili vládní i opoziční poslanci. Dokazuje to i fakt, že ani téměř po třech hodinách se zákonodárci nedohodli na programu schůze.

„Přihlášených k programu schůze je několik desítek, prakticky všichni z hnutí ANO. Je z toho zřejmé, že jde o snahu oddálit projednání zrušení EET. Ostatně je to taktika, kterou hnutí používá nejen u tohoto bodu opakovaně,“ napsala šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) agentuře ČTK.

„Pokud se podíváte, o čem máme tento týden jednat, najdete tam nesmyslné rušení EET, kontroverzní novelu zákona o České televizi a podobné body. To opravdu nejsou priority, které by bylo v tuto chvíli třeba řešit. Kolegové naopak navrhují na program schůze body, které reagují na skutěné problémy, které občany trapí, ale koalice je neřeší,“ reagovala pro Novinky následně Schillerová.

Ta také dopoledne uvedla, že neměří stopky svým kolegům, ani je neinstruuje, jak mají mít dlouhé projevy. „Debata by mohla být delší, ale neočekávám, že by mohla být do rána,“ poznamenala.