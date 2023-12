Boj o osud železničního mostu na Výtoni vrcholí. Střídají se u něj zastánci i odpůrci

Stařičký nýtovaný most je jádrem sporu dvou hlavních skupin, dostupné jsou minimálně tři petice bojující buď za jeho zachování, či proti němu, další je za rozšíření. Doprava teď ale dost utrpěla.

„Výrazně to omezilo osobní dopravu. Mnohé vlaky od Českého Brodu nemohou pokračovat na Beroun a končí na hlavním nádraží, naopak vlaky od Berouna a Radotína končí na Smíchově,“ upozornil středočeský krajský radní pro dopravu Petr Borecký (STAN). Kvůli omezení zatížení se sem nákladní vlaky nedostanou přes den vůbec, v noci dva až tři, a to ještě jen ty lehčí.

„Jednoznačně je potřeba most nový. Tento je technicky zcela nevyhovující. Navíc je omezena doprava na mostě v Braníku. Pokud by i tam most zavřeli, pak jediná cesta ze západních Čech na Olomouc a Ostravu bude přes České Budějovice nebo Ústí nad Labem,“ uvedl prezident Svazu dopravy Oldřich Sládek. Dopravci a Středočeský kraj, který má ze zákona zajistit dopravní obslužnost v regionu, jednoznačně prosazují stavbu mostu nového.