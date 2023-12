Železničnímu mostu v Praze lze prodloužit život, míní britský expert

Společnosti Cowi a WaltGalmarini požádaly Správu železnic o to, aby na místě mohly dokončit svá měření a dopracovat studii opravy mostu z roku 2021.

Poruchy mostu jsou typické pro ocelové konstrukce, týkají se nýtů, míst, na nichž stojí voda, míst neošetřených nátěrem. Podle Davida Mackenzieho z firmy Cowi lze památce prodloužit život, což ukazují příklady z Velké Británie nebo mnohem delšího mostu v Turecku, kde projektanti řešili stejné problémy.

Nádherný monument inženýrských dovedností

Výzvou je podle něho to, jak uchovat dědictví. Železniční most Mackenzie označil za nádherný monument inženýrských dovedností. „Chceme zachovat co nejvíce originálních prvků, které zachovat lze,“ uvedl Mackenzie. Některé změny by podle něho byly nutné, ale projektanti by se je snažili co nejvíce omezit, aby konstrukce zůstala autentická.

Most pod Vyšehradem má mít bronzovou barvu. Správa železnic představila upravený návrh

Oprava by se podle něj patrně dala uskutečnit postupnými menšími zásahy, a to v souladu se zásadami udržitelnosti a údržby stávajících konstrukcí. „Musíme stanovit počet oprav, jak je udělat a jaký čas si vyžádají,“ upozornil. Inženýři se nyní snaží stanovit míru degradace v různých místech.

Opravit, nebo postavit nový?

Podle pražského spolupracovníka britských a švýcarských projektantů Petra Teje by měla být studie hotova do konce února. Dostane ji ministr Martin Kupka (ODS), aby ji mohl porovnat s podklady od společností 2T engineering, která v soutěži uspěla s návrhem na nový most.

Foto: Petr Janiš, Právo David Mackenzie z přední projekční kanceláře Cowi ukazuje, kde je konstrukce poškozená a kde ne

„Součástí projektu bude podrobný rozpočet ve srovnání obou variant ­nového mostu a rekonstrukce starého mostu, a zároveň časová náročnost na stavbu nového mostu a opravu starého mostu z hlediska povolovacích procesů,“ řekl Tej.

Experti evropské poradenské agentury Jaspers podle Správy železnic dospěli na konci října k závěru, že nahrazení stávající konstrukce novou bude levnější, rychlejší a trvalejší než její oprava.

Kvůli špatnému stavu mostu na Výtoni po něm bude jezdit výrazně méně vlaků

Kupka již avizoval, že ostrý spor mezi zachováním památky a stavbou nové konstrukce na původních pilířích hodlá rozhodnout do konce roku. Podle Teje by ale ministr mohl počkat na nové podklady zahraničních expertů. „Doufám, že své rozhodnutí odloží a že počká na výsledky naší zprávy,“ řekl Tej.

Spor se týkal také otázky, zda je do budoucna nutné doplnit spojení mezi Výtoní a Smíchovem o třetí kolej. Stávající most má dvě. Podle ochránců mostu ze spolku Nebourat.cz by při jiné organizaci dopravy mohly dvě koleje stačit, Správa železnic ale trvá na třech. Některé dřívější návrhy před architektonickou soutěží pracovaly s opravou mostu a zároveň se stavbou nezávislé třetí koleje.

Ikonický pohled

Stávající most je podle Teje třeba zachovat i kvůli širšímu kontextu. Prahu totiž zdobí dva ikonické pohledy: na Karlův most s Hradčany a na železniční most s Vyšehradem.

Od 10. prosince po mostě, jehož stav také monitoruje České vysoké učení technické, jezdí méně vlaků. Některé regionální spoje končí na smíchovském místo na hlavním nádraží. Ačkoli takové omezení Správa železnic avizovala už loni, nyní uvedla, že o něm rozhodla na základě výsledků permanentního monitoringu.