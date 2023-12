Kvůli špatnému stavu mostu na Výtoni po něm bude jezdit výrazně méně vlaků

Od 10. prosince se soupravy nesmějí míjet na mostě, unese již jen jeden vlak. Jejich rychlost se sníží o polovinu ze 40 km/h na 20 km/h. Intenzita železniční dopravy klesne o zhruba dvě třetiny. To znamená, že výtoňský most bude moct využívat výrazně méně vlaků a de facto žádný nákladní vlak.

Dvoukolejný železniční most na pražské Výtoni slouží od roku 1901 a zpočátku po něm jezdily nižší desítky vlaků denně. Dnes je jich téměř 300 a počet do budoucna dále poroste.

Most je ve velmi špatném stavu a o tom, zda jej nahradit novým, či pouze renovovat, se vede debata již mnoho let. Odborníci z oboru mostního inženýrství, kteří v minulosti varianty řešení posuzovali, dospěli k jednoznačnému závěru, že nejlepší je postavit nový tříkolejný most. Na základě toho vzešel z mezinárodní architektonické soutěže návrh, který splňuje soudobé požadavky na bezpečnost i kapacitu železniční dopravy, řeší návaznost na MHD, nabízí komfort pro chodce a cyklisty a svým vzhledem zapadá do panoramatu.