Benda: V Praze radši s Piráty než s ANO a Čižinským

Podle průzkumů se zdá, že Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) má v komunálních volbách v Praze velkou šanci vyhrát. I tak ale zřejmě bude muset utvořit koalici. Někteří kandidáti se netají tím, že by rádi v Praze okopírovali vládní pětikoalici. Bude to ale možné? Například vzhledem k tomu, jak do sebe na pražské úrovni šijete s Piráty.

Pokládám za nejpřirozenější variantu, aby se vládní koalice zopakovala i v Praze. Už proto, že Spolu jde společně do pražských voleb ve stejném složení jako do sněmovních. Věřím, že v Praze nás čeká vítězství, a otázka je, zda bude ke složení koalice stačit jen jedna strana, tedy buď STAN, nebo Piráti, nebo jestli budeme muset při­brat obě.

Hnutí STAN se do pražského zastupitelstva ale nemusí kvůli kauze Dozimetr dostat. A i kdyby se dostalo, bude to pro vás po této kauze důvěryhodný partner?

Jedna věc mi v pražské politice přijde úplně absurdní, a sice tvářit se, že z těch tří stran je STAN jediná, která za to může. Copak u toho Piráti a Praha sobě nebyli? Neseděli s nimi celou dobu v radě, nevolili ty lidi do různých orgánů? Mají vážně pocit, že problém byl z jejich strany vyřešen podáním trestního oznámení?

Vládnout tak, že na začátku volebního období rozdám trestní oznámení a pak na to poukazuju, mi připadá úplně neuvěřitelné. Ano, s Piráty do sebe šijeme. Zdeněk Hřib bezprecedentně útočí na ODS.

Souvisí to s tím, že minulé volby nevyhrál, vítěze obešel a primátorský řetěz získal. Teď ho mrzí, že ho po volbách bude muset odevzdat. Ale i tak jsme schopni, když na to přijde, nějakou shodu najít.

Spolupráci s hnutím Praha sobě si představit neumíte?

Jestli mám někoho opravdu plné zuby, je to Praha sobě. Je to hnutí jednoho muže, Jana Čižinského. Nikdo jiný tam není.

Jak to? Radní pro dopravu Adam Scheinherr nebo radní pro sociální oblast Milena Johnová jsou politicky docela výrazné osobnosti.

Spíš v negativním slova smyslu. Čižinský je zoufale nedůvěryhodnou postavou, neumím se rozhodnout, jestli bych ho nazval politickým chameleonem, nebo politickou prostitutkou. Úplně v klidu vládl v minulém volebním období s ANO, v tomto úplně v klidu vládl s Dozimetrem. Přesto se tváří, že u ničeho nebyl.

To ani nemluvím o tom, jak personálně vytuneloval KDU-ČSL (Čižinský byl poslanec KDU-ČSL), a teď bude kázat mravnost. Mám plné zuby toho, aby mi kádroval kandidátku, aby říkal, že já nesmím být předsedou pražské ODS, protože jsem v politice od devadesátých let, když on sám v ní je už dvacet let také. Kvůli jeho osobě si s Prahou sobě neumím představit spolupráci vůbec.

Pak zbývá ještě ANO. Váš pražský lídr Bohuslav Svoboda sice řekl, že s ANO spolupracovat nechce, ale k lídru Patriku Nacherovi se vyjádřil docela vstřícně. A programový průnik má ANO a ODS při vší animozitě značný.

Programové průniky jsou jedna věc a reálná možnost komunikace je věc druhá. ANO patří Andreji Babišovi a ten se rozhodl pro politiku totální destrukce, rozbíjení společnosti, výkřiků a nekonečných projevů ve Sněmovně, které nemají začátek ani konec. Neustále opakuje, že vláda lže. A to mě rozčiluje, protože jestli něco Petr Fiala opravdu nedělá, tak je to lhaní. Já mám možná spoustu špatných vlastností, ale také se snažím nelhat.

Pokud jde o Patrika Nachera, tak s ním ve Sněmovně vycházím úplně normálně, ale pak vlezu do tramvaje a vidím jeho fotografii s heslem, že Spolu vám lže. Dramaticky se vymezuje vůči nám a najíždí tak na vlnu Andreje Babiše.

Máte pocit, že by vám koalice s ANO v hlavním městě uškodila celostátně?

To je naprosto jasné. Ze všech průzkumů vyplývá, že vůbec nedochází k přelivu hlasů mezi koalicí a opozicí. Tábory jsou pevně rozdělené, jen ANO sebralo voliče komunistům, sociálním demokratům a Přísaze, proto to vypadá, že jsou před námi. Ten příkop je jasně vyhloubený a naši voliči by jeho překročení nechápali.

Tedy koalici s ANO v Praze vylučujete?

V politice nevylučuji nikdy nic, ale spolupráci s ANO v Praze pokládám za téměř vyloučenou. Udělám vše, abychom po volbách utvořili sestavu na bázi sněmovní koalice.

Lídři Pirátů, Prahy sobě, STAN a Solidarity nedávno ODS veřejně vyzvali, abyste začali posílat volebního lídra Svobodu do politických debat. Vy ho schováváte?

Je to samozřejmě naprosto bizarní, Svoboda do debat chodí. Ale někdy chceme ukázat i jiné osoby. Na rozdíl od ostatních stran máme asi deset osobností, které můžeme posílat, nakonec, jsme koalice o třech subjektech.

Před volbami do Sněmovny taky do debat nechodil jen Petr Fiala. Ty lidi točíme, ale do hlavních debat půjde samozřejmě Slávek Svoboda. Nejsme hnutí jednoho muže. Když byly debaty před sněmovními volbami, tak došlo k tomu, že Ivana Bartoše jakožto lídra koalice PirSTAN vystřídal Vít Rakušan a Babiše tím rozhodil. Tehdy to všem přišlo normální, a dnes mi pošlou takovýhle dopis? Ti lidi úplně zapomínají na to, co dělali před rokem dvěma.

Proslýchá se, že to 78letý Svoboda vzhledem k věku a vytížení vzdá a primátorem bude nakonec místopředseda ODS Zdeněk Zajíček.

To pokládám za téměř vyloučené. Slávek chce být jednoznačně primátorem. Ten chlap se nezdá, ale má výdrž.

Vícero stran slibuje MHD zdarma, nebo alespoň částečně. Co vy na to?

Já to považuju za blbost. MHD se zlevnila, já ji mám rád, na rozdíl od jiných hromadnou dopravou opravdu jezdím. Nejsem pokrytec, abych dělal, že jezdím po Praze na kole, a vozil se limuzínou. Věci nemají být zadarmo. Roční kupon stojí 3650 korun, to je deset korun za den, to je minimální cena. Těžko můžeme říct turistům, že pro naše občany je zdarma, ale oni budou platit. To jsou nápady bezbřehých populistů. Za MHD se určitě platit má, dle mého by mohla být i dražší, to je ale jen můj názor.

Co Prahu nejvíc pálí?

Nejpálivější ze všech absurdit, jako jsou namalované cyklopruhy a cyklostezky, které ale spíš otravují, než by reálně vadily, je Pražský okruh. Dokud se s ním zásadním způsobem nehne, si­tuace v dopravě se nevyřeší.

To je ale spíš věc vlády.

Je to stavba celostátního významu, to si uvědomujeme. Právě proto chceme, aby pražská koalice odrážela celostátní vládu. Komunikace bude pak mnohem jednodušší. Pirát Hřib se s Babišem, mnohdy vcelku oprávněně, odmítal na čemkoliv domlouvat. Je jasné, že spolupráci ministra dopravy Martina Kupky budeme potřebovat.

Vláda ještě nedávno odmítala zastropování cen energií, premiér Fiala tweetoval, že to není cesta. To vás k němu donutila „ulice“?

Ulice nás k ničemu nedonutila. Nějak vypadala situace v květnu, nějak začátkem srpna a nějak v září. Ceny rostly po celou dobu, ale až teď se urvaly do pozic, které jsou v reálu nezaplatitelné. Pak se přišlo na to, že musí existovat celoevropské řešení. Všichni si uvědomili, že problém je celoevropský, a pokud se nenajde aspoň nástřel řešení, tak se dostaneme do situace jako s covidem, že každý stát pojede na své vlastní triko. Mám k EU tisíc výhrad, ale fakt nechci, aby se zhroutila. Proto se čekalo na celoevropské řešení.

Zastropování cen má ale řadu negativ. Jednak se bude muset v budoucnu stejně zaplatit, jednak teď mohou spekulanti navyšovat ceny, když vědí, že vláda zadotuje rozdíl.

Tak jednoduché to nebude. Musí být řečeno, jak budou vypadat příslušné marže. Část energií je už prodaná za staré ceny. Nikdo úplně přesně neví, kolik to bude stát a kolik bude potřeba hodně drahých zdrojů. Ve vztahu k obyvatelstvu a malým podnikatelům ale musíme nyní strop stanovit.

Mohou lidé čekat, že jim s drahými energiemi pomůže i magistrát? Třeba přes Pražskou plynárenskou, kterou stoprocentně vlastní město?

Ti, co budou zvoleni, určitě budou po volbách přemýšlet, nakolik je vládní pomoc dostatečná. Na rozdávání něčeho zdarma jsem ale opatrný. Jsme v blbé situaci, nedaleko našich hranic je válka, která je do Evropy přenesena v podobě dramaticky rostoucích cen plynu. Musíme být připraveni na to, že část pohodlí nás to bude stát.

