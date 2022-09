Barrandovský most dostane oddělený pás, pojede se v něm 80 km/h

Magistrát prověřil téměř dvě desítky variant úprav Barrandovského mostu, které by měly usnadnit dopravu na tomto vytíženém dopravním uzlu a okolních silnicích. Po první etapě rekonstrukce stavby z 80. let, která by měla skončit v závěru září, si řidiči mířící na Brno budou zvykat na levý jízdní pruh oddělený od ostatních nepřerušovanou bílou čárou. Tudíž z něj nepřejedou do jiného a provoz by měl být plynulejší.

Foto: Vizualizace Satra Nové opatření počítá s jízdním pruhem odděleným od ostatních nepřerušovanou bílou čárou, ve kterém se pojede 80 km.

Článek Alexandr Butovič z inženýrské společnosti Satra, která se dlouhodobě věnuje Městskému okruhu, označil tuto variantu za nesmírně zajímavou a jednoduchou. „Představuje oddělení levého pruhu z centra, které zajišťuje, že auta nemají možnost přejet jinam. Aby byl pro řidiče atraktivní, bude povolená rychlost 80 km, zatímco u ostatních 50 km,“ přiblížil. Jako nejvhodnější se jeví vytvoření jízdního pruhu na novém přemostění přes rampy k Modřanské ulici Podle náměstka primátora Adama Scheinherra (PS) toto opatření v podstatě moc nestojí. „Doufáme, že to budou řidiči dodržovat,“ věří. Případně lze přidat další prvky, které by vyjíždění komplikovaly, např. značení s jiným povrchem, jaký znají motoristé z dálnic. Barrandovský most je podle něj velice komplikovaná křižovatka, jedno z úzkých hrdel hlavní silniční sítě v Praze. A obzvlášť s budoucím rozvojem, např. stavbou Radlické radiály, je třeba zvýšit její kapacitu. Po vyhodnocení novinky metropole rozhodne, zda přijde s dalším opatřením. Jako nejvhodnější se jeví vytvoření jízdního pruhu na novém přemostění přes rampy k Modřanské ulici, po kterém by se jezdilo ze Strakonické ulice na Jižní spojku. V Praze je aut skoro jako obyvatel AutoMoto Podle současných odhadů by nový most vyšel na 90 milionů korun. Stavět by se měl s poslední etapou opravy Barrandovského mostu, která je v plánu v roce 2025. První etapa rekonstrukce mostu, která začala letos v květnu, je v plném proudu, řidičům by v plném rozsahu měl most sloužit od 30. září. Původně měly práce skončit na začátku tohoto měsíce, ovšem kvůli vynuceným úpravám projektu se protáhly. Foto: Jan Handrejch, Právo Silničáři začali bourat nájezd na rekonstruovaný Barrandovský most ze Strakonické ulice. Náměstek TSK Josef Richtr upozornil, že izolační souvrství, jehož pokládka dělníky ještě čeká, nelze instalovat za nepříznivého počasí. „Finišujeme práce v rámci nové rampy na Strakonické ulici, budeme pokládat finální povrchy, stejně jako na hlavním mostě,“ shrnul Scheinherr. Díry pro nová přepínací lana uvnitř mostu jsou už také hotové.