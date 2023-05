Bartoš k nahrazování rodných čísel: Ta částka nesedí. Ale kolik to bude stát, nevím

„Žádná rodná čísla se v České republice neruší. Zákon, o kterém hovoříme, je zákon o občanských průkazech a mluví pouze o útlumu používání. Znamená to, že rodná čísla nebudou uváděna v nově vydaných občanských průkazech,“ uvedl v pátek na tiskové konferenci Bartoš.

To, že by přechod od rodných čísel k takzvaným bezvýznamovým identifikátorům stál 56 miliard korun, vyplývá z analýzy společnosti Grant Thornton a advokátní kanceláře Rowan Legal. Podle studie by změna IT systémů stála veřejnou správu 14,8 miliardy korun a soukromý sektor 41,4 miliardy korun.

Bartoš ale číslo zpochybnil. „Objevily se obavy, že náklady jsou neúměrně vysoké. Je to absolutní nesmysl. Základní chybné zjištění v analýze je to, že pracuje s rušením rodných čísel, ale to se neděje,“ zdůraznil.

„Závěry o nákladech změn jsou hrubě a podle mě i záměrně zkreslené,“ dodal ministr.

„Nějaké náklady pravděpodobně budou“

Kolik by tedy „utlumení“ rodných čísel a zavedení nových identifikátorů mohlo reálně stát, Bartoš neřekl. „Nějaké náklady na straně státu samozřejmě s postupným útlumem budou. A pokud se bavíme o roce 2025, tak pravděpodobně budou i na straně soukromých subjektů, které rodné číslo aktivně používají směrem ke státu,“ podotkl pouze, aniž by zmínil konkrétní čísla. Dopadovou studii přínosů a rizik chystaného opatření vláda nemá.

Rodná čísla mají nahradit identifikátory, z nichž nelze vyčíst žádné osobní údaje. Bez čísla obsahujícího datum narození a informaci o pohlaví držitele mají být doklady totožnosti vydávány od začátku roku 2025. Hlavním cílem má být posílení ochrany soukromí a zabránění zneužití osobních údajů. Na starosti to má Digitální a informační agentura (DIA).

Bartoš zároveň řekl, že do 1. července chce projednat, zda by v současné rozpočtové situaci nebylo vhodné opatření odložit. Chce to řešit s DIA i se soukromým sektorem. „Je možné, že bude třeba zvolit lepší řešení, máme na to čas,“ připustil vicepremiér.

Opatření, které nikdo nechce

O rušení rodných čísel se mluvilo už dříve. Například už v roce 2008 tehdejší náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček plánoval, že rodné číslo by měl „brzy“ nahradit identifikátor, ze kterého by o dotyčném nešlo nic zjistit.

Z průzkumu agentury Ipsos z konce loňského roku přitom vyplývá, že naprosté většině lidí, konkrétně 89 procentům respondentů, současná podoba rodných čísel nevadí. Změnu, po které by se nemohli rodným číslem prokazovat všude, naopak 68 procent Čechů odmítá.

Proti vládnímu plánu se postavila i Národní ekonomická rada vlády (NERV), podle níž bude projekt nákladný a výdaje by bylo možné vynaložit účelněji. „Existují závažné pochybnosti, zda takový systém vůbec bude fungovat pro jednoznačnou identifikaci občanů ve všech myslitelných životních situacích,“ uvedl NERV na vládním webu.