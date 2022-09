Babiš zatáhl svůj soud do Sněmovny a začal předčasně s obhajobou

„Je to první politický proces od revoluce,“ míní. „Není to o ale tom soudu, je to o tom, kdo mě tam dostal. Soudní proces je vyústění snahy o mé odstranění z politiky. Stojí za tím polistopadový kartel tradičních stran,“ řekl.

Poslanec se uchýlil ale i k ostřejším frázím. Pustil se například do pirátského poslance Jakuba Michálka. „Michálek je psychopat. To je nemocný člověk, co by se potřeboval léčit,“ prohlásil. Následně byl mírněn předsedající dolní komory Věrou Kovářovou (STAN).