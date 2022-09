Babiš: U soudu promluvím a budu říkat pravdu

Samozřejmě že to beru osobně. Bohužel se stali obětí toho, že jsem šel do politiky. Celý ten proces je vymyšlený. Vždyť je to patnáct let stará věc, z roku 2007, která byla xkrát kontrolována, přestože byl na dotaci (50 milionů korun) nárok, tak byla vrácena. Středočeským hejtmanem byl tehdy Petr Bendl (ODS). Helena Langšádlová (TOP 09), toho času ministryně pro vědu, výzkum a inovace, to schvalovala, kontrolovaly to devětkrát orgány, a to i za doby ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), takže všechno bylo v pořádku. A v momentě, kdy jsem vstoupil do politiky, tak najednou vymysleli tuhle kauzu, která je zpolitizovaná, a to i samotné trestní stíhání. Jenom pevně doufám, že mám právo na spravedlivý proces, i když se tam chystají z Milionu chvilek nenávisti a tihle aktivisti, kteří i při mých výjezdech řvali, že jsem estébák, což jsem vyvrátil. Také všude ukazovali, že patřím do vězení. Tím, že z toho udělali takovou kauzu, byla dotace nakonec vrácena, a ještě jsem dal padesát milionů korun na charitu, abych ukázal, že skutečně nešlo o žádné peníze.