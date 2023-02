Babiš včera tvrdil, že začne chodit do Sněmovny. Dnes to nevyšlo

Šéf opozičního hnutí také zdůraznil, že už pochopil, jak to v dolní komoře funguje. „Musíte tam být vždycky, když se kliká, jinak jsou v kancelářích. Je to fajn práce, já si to užívám,“ pochvaloval si. Poslancem je od roku 2013.

Naposledy na jednání dolní komory přišel v úterý, v sále ale pobyl tři a půl hodiny, a pak zase odešel. „Přišel, protože je členem Sněmovny, a tak prostě přišel do Sněmovny. Přišel do práce, nevím, co je na tom divného. Vy se divíte, když přijde i když nepřijde. Tak co chcete?“ komentoval jeho účast Havlíček.