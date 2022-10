Babiš napíná: ANO má svého kandidáta. Odtajní ho v pondělí

Hnutí ANO podle svého šéfa Andreje Babiše určitě půjde do prezidentské volby s vlastním kandidátem. Jestli to bude on sám, nebo někdo jiný, oznámí příští týden v pondělí v centrále ANO na pražském Chodově. Lhůta pro podání kandidátky vyprší 8. listopadu.

Foto: Petr Hloušek, Právo Andrej Babiš