28. říjen: omluvy ministrů i hejtmanů

„V minulosti jako senátor pozvánku nedostával, tudíž s tím ani letos nepočítal. Vzhledem k intenzivnímu pracovnímu programu do konce českého předsednictví si na konec října naplánoval drobný lékařský zákrok, který si vyžádá krátkou rekonvalescenci,“ řekl Právu Bekův mluvčí Marek Zeman.

Předseda ANO Andrej Babiš a šéf SPD Tomio Okamura účast na páteční akci přislíbili. „Podle zdravotního stavu. Pokud mi to lékař dovolí, tak ano,“ reagoval Babiš, který má covid a nejméně do středy bude v izolaci.

Do Prahy přijede naopak zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) nebo z Liberecka Martin Půta (SLK). „Myslím, že vzhledem k mezinárodní situaci je vytváření rozporu v tom, kdo na Hrad 28. října půjde nebo nepůjde, to poslední, co potřebujeme,“ řekl Půta Právu.