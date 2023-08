Babiš by mohl zlevnit potraviny jediným rozhodnutím, prohlásil Fiala

V této souvislosti si rýpl do Andreje Babiše, když dodal, že kdyby on opravdu chtěl lidem zlevnit potraviny, tak by to mohl ve svých potravinářských koncernech udělat.

„Vláda nevytváří ceny, a je to tak dobře, ale naší povinností je mluvit se všemi a vytvářet přiměřený nátlak na to, aby existovala rovnováha mezi ziskem, marží a výslednou cenou,“ konstatoval Fiala.

Spolu s ministrem zemědělství Markem Výborným opakovaně naznačoval, že když nepomohou jednání, nastoupí časté kontroly finančních úřadů.

Zemědělci zlevňují. A co potraviny?

Na otázku Práva, co je to nepřiměřená marže, Výborný připustil, že taková definice neexistuje. „Nejsem ministr cenotvorby, nikdy nebudu, a nemám k tomu žádné nástroje,“ reagoval Výborný.

Podle něj jeho resort kontroluje kvalitu, ale finanční věci ve firmách zase může kontrolovat ministr financí.

„Specializovaný finanční úřad bude kontrolovat tam, kde bude podezření, že marže jsou nepřiměřené,“ zdůraznil ovšem na tiskovce na českobudějovickém výstavišti Fiala. Potíž je ale v tom, že neexistuje žádný zákonný rámec, co je a co není přiměřenou marží.

Premiér: Nárůst zisku o 70-120 %, to je už moc

Fiala ale v této souvislosti zmínil, že některé velké potravinářské společnosti u nás dosáhly mimořádně vysokých nárůstů zisků v meziročním srovnání v řádu o 120 či 70 procent.

„To se asi shodneme všichni, že to je velmi výrazný nárůst. Nejde o to stanovit, kolik je či není přiměřený zisk, ale už jenom ta kontrola povede k tomu, že se všichni začnou chovat rozumně. U pohonných hmot se to tak stalo, tak jsme dosáhli toho, že jejich ceny jsou v podstatě na předválečné úrovni, “ dodal.

V této souvislosti na adresu Babiše, byť ho přímo nejmenoval, řekl: „Do jisté míry mi připadá nevkusné, až směšné, i když směšné to vůbec není, když majitel takovýchto firem, dosahujících enormních zisků, vyčítá vládě, že nic nedělá s cenami potravin. On by mohl jediným rozhodnutím ve svých koncernech dosáhnout toho, že lidé budou mít potraviny levnější.“

Fialova slova následně odmítli zástupci holdingu Agrofert, na který premiér primárně cílil. „Koncern Agrofert nemá takovou tržní sílu, aby mohl ovlivnit koncové ceny na maloobchodním trhu. Neurčujeme ceny v obchodech. Mrzí nás útoky vrcholných politiků na soukromou společnost v rámci jejich politického boje,“ řekl ČTK mluvčí holdingu Pavel Heřmanský.

Babiš: S firmou nemám nic společného

Reportér Novinek následně na výstavě potkal Andreje Babiše a požádal jej o reakci na premiérova slova, že může zlevnit potraviny:

„Máme lex-Babiš 1 a 2. S firmou nemám nic společného, dokonce nemůžu navštívit ani jejich stánek. Z peněz Agrofertu, odvodů a daní jeho (Fialova) vláda komiků taky žije a nedělá pro lidi vůbec nic. Ať se věnuje politologii, píše knížky a nevyjadřuje se k věcem, kterým nerozumí,“ opáčil Babiš s tím, že by Fiala měl radši řešit vysoké zisky energetických firem, rafinérií či zbrojařů.

Proč je v Polsku o tolik levněji?

Na otázku Práva, proč jsou potraviny v Polsku pořád o tolik levnější než u nás, reagoval Fiala vysvětlením, že mimo jiné polské zemědělství nebylo postiženo takovou koncentrací do velkých JZD jako u nás za minulého režimu a zůstali zachováni i malí zemědělci.

„Už jen to, že chceme u potravin snížit DPH z patnácti na dvanáct procent, musí vést ke snížení cen potravin. Začátkem září bude ministr zemědělství také jednat s obchodními řetězci. Výsledkem toho všeho musí být, že ceny potravin budou snižovat,“ řekl Fiala s tím, že stát také dává do zemědělství hodně peněz. „Jenom národní zemědělské dotace loni dosáhly pěti miliard korun, letos další miliardy,“ připomněl Fiala.

Podle něho se meziroční růst cen potravin v červenci snížil na jednociferné hodnoty. Podle Výborného by se i spotřebitel měl dívat, jaké potraviny kupuje, aby byly české.

„Ceny potravin ale spotřebitel opravdu u nás nemá možnost ovlivnit,“ uvedl pro Právo hejtman jihočeského kraje Martin Kuba.