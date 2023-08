Oslavy zemědělců mohou mít hořkou příchuť. Stěžují si na počasí při žních i výkupní ceny

Velkým problémem jsou pak podle Dostála i nízké výkupní ceny obilí, což ovlivňuje i válka na Ukrajině. „Je to záležitost společné evropské politiky vůči Ukrajině. V tuhle chvíli musíme Ukrajině pomáhat, je to země, která s patnácti procenty HDP závisí na zemědělství, ale zároveň musíme dbát na to, abychom neohrozili životaschopnost zemědělců v Evropské unii. Věřím, že to řešení se nám podaří najít,“ zmínil Doležal.