Zemědělci zlevňují. A co potraviny?

Ceny zemědělských výrobců v květnu poprvé po 26 měsících meziročně klesly, a to o více než desetinu. V rostlinné výrobě byl pokles téměř čtvrtinový, o třetinu zlevnily olejniny a o téměř čtvrtinu obiloviny. To podle analytiků znamená, že by mohly začít klesat i ceny potravin.

Foto: Profimedia.cz Během pár týdnů mají klesnout ceny brambor.

V porovnání s dubnem se ceny výrobců snížily o více než pět procent. O desetinu zlevnila vejce, o šest procent obiloviny i brambory a o pět procent klesly ceny mléka. „Je to i reakce na chování spotřebitelů, kteří už nějakou dobu nakupují méně potravin. Když máte určité objemy výroby a potřebujete je prodat, musíte s cenou dolů. Květen je první měsíc, kde se pokles nákladů a menší nákupy zákazníků projevily významněji," řekl Právu agrární analytik Petr Havel. Analytik Komerční banky Martin Gürtler poukázal na to, že zemědělští prvovýrobci od ledna snížili ceny už o 14 procent. „To by měl být impuls pro setrvalý pokles cen potravin pro konečné spotřebitele, k němuž zatím nedochází. Po dubnovém poklesu ceny potravin v květnu opět meziměsíčně rostly," upozornil Gürtler. Některé druhy potravin ale meziročně podražily. O pětinu se zvýšily ceny čerstvé zeleniny a brambor o více než 16 procent. V živočišné výrobě byly ceny meziročně vyšší o 11 procent. Vzrostly ceny vajec o dvě pětiny, prasat o pětinu, drůbeže o 14 a mléka o 7,5 procenta. „Ceny v živočišné výrobě neklesly, protože zemědělci nakupovali krmiva, když byla velmi drahá. A teď je budou používat třeba pro dojnice až do podzimu. Vepřové je specifické i tím, že cena byla tři roky velmi nízko a sektor se z toho teď vzpamatovává," řekl Právu předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Během pár týdnů podle něho klesnou ceny brambor. „V obchodech se začínají prodávat brambory z dovozu, které jsou cenově výše než brambory z loňské úrody. Když přijde na trh zelenina z domácí produkce, cena klesne. To bude v řádu týdnů i případ brambor," vysvětlil. Otázkou podle něho je, jak to bude s cenami pečiva, jehož výroba je energeticky náročná. „Pekaři avizovali, že všechny náklady do cen ještě nepromítli," upozornil. Zdražování už zpomalilo Přestože průměrná cena pšenice v květnu letos poprvé klesla pod 6000 korun, když loni v květnu stála 8325 korun, nemusí se to v cenách pečiva tolik projevit. „Podíl obilí na ceně pečiva může být třeba jedna nebo dvě koruny, ale cena rostla i o více než deset korun," dodal Pýcha. I ceny průmyslových výrobců se v květnu meziměsíčně snížily – o 0,8 procenta. Meziročně ale byly vyšší o 3,6 procenta. Zdražování ale zpomalilo.