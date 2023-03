Babiš a Okamura spolu vedou válku a Sněmovna trpí, míní politologové

Boj mezi dvěma opozičními stranami je patrný především ve Sněmovně. Vidět to bylo například začátkem března během pětidenního obstrukčního jednání o sporné vládní novele k omezení mimořádné valorizace důchodů. Tomio Okamura tam řečnil přes sedm hodin, Andrej Babiš ho pak „dotahoval“ dalšími několikahodinovými projevy.

„Obstrukce prožíváme zejména proto, že se rozhořela bitva mezi hnutím ANO a SPD o stejného voliče, která se rozpoutala po nepodpoře A. Babiše ze strany SPD v prezidentských volbách,“ komentoval jednání místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS).

Podobně mluvil i šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný. „Okamura vyhlásil Babišovi džihád, teď tu sedíme jen kvůli nim. Kdyby si nepoměřovali svaly, tak to jde daleko rychleji,“ kritizoval pro Novinky.

S poslaneckými platy polévka za 15 korun. Skandál, hřímal Babiš Domácí

Podle politologa Jana Kubáčka chce Babiš ve Sněmovně získat zpět svou dominanci. „Chce vyslat vzkaz typu: Nechoďte ke kovaříčkovi, jděte rovnou ke kováři,“ řekl Novinkám politolog.

Poslední kapka

Podle něj byl moment, kdy Okamura odmítl veřejně podpořit Babiše v prezidentských volbách, „pověstnou poslední kapkou“. Obě hnutí se totiž o podobný typ voličů přetahují už dlouho. Tím, že jsou poslední rok a čtvrt jedinými opozičními subjekty, si navíc nejvíce konkurují.

Mluví se o tom, že Okamura měl za podporu Babiše ve volbách vysoké požadavky, které mu šéf ANO odmítl splnit. Novinářům ale předseda SPD tvrdil, že „o žádné přímé podpoře vůbec nejednali“.

Babiš neskrýval, že o voliče SPD ve zmíněných prezidentských volbách stál. Podle mnohých odborníků se proto i před druhým kolem volby více radikalizoval. Když v duelu o hlavu státu prohrál, avizoval, že o voliče SPD bude bojovat i nadále.

„Voličům SPD budeme vysvětlovat, ať raději volí jinou stranu nebo hnutí ANO, protože házet hlasy SPD je jako vyhodit hlas do koše. Okamura pro ně nikdy nic neudělá,“ prohlašoval Babiš například v rozhovoru pro Mf Dnes.

Studená válka

Podle Kubáčka si tak Babiš v současné době chce udržet co nejvíce voličů z druhého kola volby, a to se promítá právě i ve Sněmovně. Tam má ANO 71 poslanců, SPD 20. „Tomio Okamura během voleb taktizoval, to je jeho slabina,“ řekl odborník Novinkám.

ANO často svou dominanci v opozici zdůrazňuje tím, že díky velikosti svého poslaneckého klubu je schopné svolat mimořádnou schůzi. Na tu Okamura se svou partají nedosáhne, protože nemá potřebných 50 podpisů.

Dalším krokem, kdy Babišova partaj zřejmě ukáže svou převahu, by mohlo být případné podání stížnosti k Ústavnímu soudu kvůli vládní novele valorizace penzí. Šéf SPD vyzýval ANO ke spolupráci, aby opozice podala stížnost společně. „Náš poslanecký klub má dostatečnou sílu, aby ústavní stížnost podal sám,“ napsala ale Novinkám šéfka klubu ANO Alena Schillerová.

Podobnými spory mezi opozičními kluby ale trpí především Poslanecká sněmovna. „Řekněme na rovinu, že obětí studené války, která tam probíhá jak na straně mezi vládou a opozicí, tak na straně mezi opozičními bloky, je samozřejmě Sněmovna, legislativní proces a sněmovní kultura. Ale to je bohužel za to daň. Už jsme to viděli v období Mirka Topolánka a Jiřího Paroubka, to bylo úplně stejné,“ komentoval pro Novinky Kubáček.

Dohoda vlády s ANO, vztekal se Okamura nad schváleným návrhem Nachera. Sám ale hlasoval pro Domácí

V boji zatím vede ANO

Podle politologů i nedělního průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi ve sporu zatím vede hnutí ANO. Model ukázal, že SPD oslabuje a voliči se přelévají právě k ANO, které posílilo proti říjnovému modelu skoro o tři procentní body. ANO má v průzkumu kolem 30 procent, zatímco SPD kolem 9 procent.

„ANO vede, protože tam je dozvuk emoce z prezidentské volby,“ upozornil Kubáček.

Je ale otázka, kam až ANO může zajít, aby voliče SPD získalo. Ti totiž Babišovi a jeho hnutí nemohou zapomenout, že během pandemie koronaviru chtěl prosadit povinné očkování proti nemoci. Také se s ANO rozchází v názoru na Evropskou unii, ze které chce Okamura vystoupit.

Tak razantní změnu názoru ale ANO podle jeho prvního místopředsedy Karla Havlíčka neplánuje. „Budeme více konzervativní, budeme mít rozumné zelené ambice a současně budeme i stranou, která bude ctít určité vlastenectví. A budeme stranou, která rozhodně bude proti aktivismu, progresivismu a proti těm šíleným evropským nápadům. Což ale neznamená, že bychom iniciovali jakékoliv vystoupení z Evropské unie,“ zdůraznil v neděli na České televizi. „Pokud, tak by to bylo beze mě,“ dodal.

Okamura proti tomu opakovaně říká, že „SPD je jedinou opoziční stranou“. Také tvrdí, že ANO „spolupracuje s vládní pětikoalicí“.

„Jak můžeme volit kandidáta, který ještě předloni v závěru svého premiérování hlasoval pro přijímání islámských a afghánských migrantů do České republiky? A hlasoval jako hnutí ANO pro výcvik 4000 ukrajinských vojáků za miliardu korun na území České republiky. Vždyť je to úplně v rozporu s programem SPD,“ kritizoval během prezidentských voleb Babiše.

Při nekonečném jednání ve Sněmovně kolaboval poslanec ANO Domácí

Nemají, co ztratit

V současné době na politické scéně panuje „mezidobí“, další volby totiž budou až příští rok, a to do Evropského parlamentu. „Válka“ v opozici tak podle odborníků zatím oběma stranám vyhovuje. Získávají totiž pozornost a o své voliče zatím nepřichází.

„Samozřejmě některé věci to oslabuje, ale teď není, co ztratit. Obě strany jsou v menšině, a proti nim stojí poměrně dost pevná sto osmička. V momentě, kdy se ukáže, že to začíná oba dva subjekty zraňovat, tak od toho upustí, dojde tam nějaké dohodě o klidu zbraní a nějaké tiché neutralitě. Ale dokud to bude fungovat a přinášet jim to body, tak to bude intenzivně pokračovat,“ myslí si Kubáček.

„Na druhou stranu už se pomalu dostáváme k polovině mandátu Sněmovny a myslím, že si to dobře uvědomuje především Tomio Okamura. Ten se bude muset zase pustit trochu do práce, aby stranu udržel v Evropském parlamentu a zároveň se tím i připravil na sněmovní volby,“ řekl Novinkám politolog Ladislav Mrklas.

Podle něj se Okamura potřebuje se dostat do „bezpečné zóny okolo deseti procent, případně ještě víc“. Babiš zase bude mít zřejmě poslední šanci uspět ve sněmovních volbách.

Třetí strana?

Zraňovat by je to mohlo začít ve chvíli, když by z jejich boje začal těžit někdo třetí, a to klidně mimo Sněmovnu. Tím by mohla být například ČSSD, která je ale podle Mrklase zatím „tak nevýrazná, že nemá šanci sáhnout po větším počtu voličů“.

„Je otázkou, jestli do toho nevstoupí ještě někdo radikálnější,“ podotkl. Tím myslel například Volný blok nebo stranu PRO Jindřicha Rajchla, který pořádal sobotní demonstraci proti bídě na Václavském náměstí.

„Myslím, že Tomio Okamura si jednoho dne bude muset počítat, jestli je pro něj zajímavější bojovat o voliče s Babišem, anebo si chránit ten jakoby pravobok proti ještě větším radikálům. V minulých volbách zaznamenal určitý výsledek Volný blok. Možná pro Okamuru bude zajímavější sáhnout si pro tyto voliče, než vést nerovný souboj s Babišem,“ upozornil Mrklas.