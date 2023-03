Dohoda vlády s ANO, vztekal se Okamura nad schváleným návrhem Nachera. Sám ale hlasoval pro

On sám i zbývající poslanci SPD však také návrh podpořili. Kdyby prý věděli, že Nacherův návrh může koalice podpořit, nehlasovali by pro něj.

Okamura to následně vysvětlil tím, že šlo původně o kolegiální podporu v rámci opozice na jakékoliv oddálení termínu hlasování.

„Nechápu z pohledu SPD, co se to tady děje. Tady je nějaká dohoda mezi ANO a vládní koalicí? My to tu obstruujeme tři dny. Já jsem navrhoval, aby se o tom (zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze, pozn. red.) hlasovalo až v neděli ve 20 hodin, a tady prošel společnými hlasy hnutí ANO a vládní koalice návrh poslance ANO Nachera, aby to bylo už dnes (ve čtvrtek) ve 20 hodin. Co to má znamenat? Potvrzuje to, že hnutí SPD je podle všeho jedinou opoziční stranou,“ divil se u řečnického pultu Okamura.

Zesměšnění Nachera? Ani za nehet, zní z koalice. Poslanec ANO to vidí jinak Domácí

„Nemůžu s tím souhlasit. Tady je nějaká dohoda bez SPD? Jsem mimořádně rozčílen a nespokojen,“ rozčiloval se šéf SPD.

Nacherův návrh však podle záznamu z hlasování veřejně přístupném na webu Sněmovny prošel 170 hlasy ze 172 přítomných poslanců. Pro tedy hlasovali i všichni přítomní poslanci Okamurovy SPD, včetně něj.

Jediný poslanec, který byl proti návrhu, byl David Šimek z KDU-ČSL, jeho stranický kolega Jiří Horák se pak zdržel.

Nad Okamurovým výstupem se následně začali někteří poslanci pozastavovat. „Vrcholem ‚chucpe‘ a směšnosti byl Okamura a SPD, kteří to taky podpořili hlasováním a pak to napadli,“ glosoval výstup Novinkám předseda poslaneckého klubu STAN Josef Cogan.

Okamura: Kdybychom tušili dohodu, nehlasovali bychom

Novinky požádaly Okamuru o vysvětlení. „Byl to jeden z mnoha návrhů a my jsme v dobré vůli podpořili všechny opoziční návrhy na oddálení hlasování. Nepředpokládali jsme, že tam může být nějaký konsenzus mezi vládní pětikoalicí a ANO, jinak bychom pro to nehlasovali. Sami jsme navrhli maximální oddálení,“ řekl Okamura.

Jeho slova prý na plénu byla spíše vyjádřením údivu nad tím, co se stalo, a žádal vysvětlení, zda jde o nějakou hlasovací dohodu mezi koalicí a ANO.

„Návrh poslance ANO Patrika Nachera vnímám jako podraz proti nám, kteří se snažíme maximálně oddálit vládní návrh na okradení důchodců. Jeho návrh umožnil to, že se to jednání fakticky zkracuje. Jsem maximálně rozčílený a považuji to za podraz i na mé úsilí,“ dodal Okamura, který od úterý strávil obstrukcemi u řečnického pultu již více než desítku hodin.

Totální chaos ve Sněmovně nakonec omylem vygradoval ve shodu všech Domácí

Mimořádná schůze Sněmovny k vládnímu návrhu na snížení mimořádné červnové valorizace důchodů trvá už od úterý.

Opozice s návrhem nesouhlasí a tvrdě obstruuje, jednání se tak vlivem pauz a zdlouhavých projevů natáhlo zatím na více než čtyři desítky hodin.

Ve středu odpoledne vládní poslanci protlačili projednání předlohy ve stavu legislativní nouze. Od té doby však probíhá debata o tom, zda bude to projednání ještě zkráceno. Schválený Nacherův návrh se týká pouze toho, kdy se o zkrácení bude hlasovat.

Nachera podpora pětikoalice překvapila

Šéf poslaneckého klubu vládních lidovců Marek Výborný navrhoval hlasování na čtvrtečních 15:30, ale pětikoalice dala přednost návrhu opozičníka Nachera.

Výborný to následně Novinkám vysvětlil tak, že Nacher svůj návrh dokázal racionálně zdůvodnit, což vedlo k rozhodnutí pětikoalice pro něj zvednout ruku.

„Nestřelil to jako ostatní, ale racionálně to vysvětlil, že máme přihlášených padesát lidí, tak když každý bude mluvit pět minut, je to zhruba do 20 hodin. A všichni včetně pana premiéra jsme si řekli, že ano, to dává nějaké ratio,“ přiblížil Výborný.

Redakce se také obrátila na Nachera s dotazem, zda tušil, že by pětikoalice mohla netradičně jeho návrh, jakožto opozičního poslance, podpořit, a zda existovala nějaká dohoda, jak nadnesl Okamura. Ten to nepřímo odmítl, když uvedl, že jej výsledek samotného překvapil.

K samotné diskusi o valorizaci a finálnímu hlasování by se Sněmovna mohla dostat v pátek.