Volby by vyhrálo ANO, lidovci mimo Sněmovnu, ukázal průzkum

Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, zvítězilo by v nich hnutí ANO. Hned za ním by se umístila ODS. Na třetím místě by se umístili Piráti, uvádí model společnosti Kantar pro Českou televizi. Současný člen vládní koalice strana KDU-ČSL by skončila se čtyřmi procenty před branami Sněmovny. Pokud by subjekty kandidovaly společně jako v minulých volbách, vítězem by byla opět koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL).

Foto: ČTK Předseda ANO Andrej Babiš.

Článek Jestliže by strany kandidovaly samostatně, ANO by vyhrálo se ziskem 29,5 procenta. Za ním by se umístila ODS s 21,5 procenty, pak Piráti s devíti procenty a SPD s 8,5 procenta. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN (7 procent) a TOP 09 (5 procent). Mimo dolní parlamentní komoru by skončily sociální demokraté se ziskem 4,5 procenta a lidovci se čtyřmi procenty. To ukázal model Kantaru pro Českou televizi, který sbíral data od poloviny února do začátku března od 970 respondentů. Naprosto rozdílně by ale volby skončily, pokud by strany opět kandidovaly společně.