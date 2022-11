ANO zamezilo zrychlenému schvalování změn ve zřizování datových schránek

Vláda premiéra Petra Fialy navrhuje, aby se datová schránka zřizovala běžným lidem pouze a výlučně na jejich vlastní žádost, nikoliv automaticky. Zřídit by se měla ale zhruba dvěma milionům živnostníkům, kteří ji nemají.

Datovou schránku by měly dostat také právnické osoby jako jsou třeba společenství vlastníků bytových jednotek či nadace.

Ministerstvo vnitra však označilo automatické zřizování schránek za „příliš ambiciózní“. Lidé, kteří schránku nebudou chtít, by si ji mohli nechat zrušit, ale podle resortu by to byl zbytečný krok navíc.