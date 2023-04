ANO opět blokovalo Sněmovnu. Nechtělo projednat 130 procent průměrné mzdy pro učitele

„Návrh vytváří kategorizaci pedagogických pracovníků na více důležité a méně důležité,“ komentoval úpravu například poslanec SPD Zdeněk Kettner, podle něhož by neměla úprava projít. Je však lehce skeptický, že by odložení hlasování třetího čtení vedlo k nějaké shodě mezi odbory a vládou, a tedy i navýšení platů všem pedagogickým pracovníkům.

„Nevím, k čemu mají výhrady. Máme ekonomickou situaci, jakou máme. Máme velké problémy s deficitem státního rozpočtu, a místo toho, aby byli všichni rádi, že do školství půjde na platy mnohem více peněz, tak chtějí stávkovat a shodit to ze stolu,“ řekl novinářům ve Sněmovně Balaš.

„Není to tak, že učitel dostane nějakou konkrétní sumu, ale do školství přijde více prostředků, něco bude v tarifech, třeba 80 ku 20, takže to dá ještě prostor ředitelům, aby zaplatili ostatní pedagogické pracovníky lépe,“ doplnil k výhradám, že se na ostatní pedagogické pracovníky nemyslí.

Novela má také zavést pozici tzv. provázejícího učitele a systém uvádějících učitelů, kteří by po dobu dvou let pomáhali začínajícím kolegům. Vysokoškoláci by pak mohli maximálně po dobu tří let učit na druhých stupních základních škol a na středních školách i bez pedagogického vzdělání.