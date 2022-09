ANO chce v Benešově přepočítat hlasy. Podá stížnost

Vítězná Volba pro Benešov má sedm mandátů, druhé skončilo ANO s nezávislými s pěti mandáty a třetí Benešov pro život má také pět zastupitelů. Pokorná Jermanová poukázala na to, že mezi volebním ziskem ANO a Benešova pro život je rozdíl více než 3200 hlasů.

Politicky snahu v Praze okopírovat vládu chápu, programově ne, říká Nacher Komunální volby

„Chybí nám 50 hlasů k šestému mandátu, členové kandidátky to chtějí nechat přepočítat, takže to budeme posílat k soudu. Bylo několik okrsků, kde to sčítání trvalo poměrně dlouho. Myslíme si, že tam mohla vzniknout chyba,“ řekla.

Lídr Volby pro Benešov a starosta Jaroslav Hlavnička v úterý uvedl, že by povolební jednání měla být uzavřena do konce příštího týdne. Volba pro Benešov chce vytvořit širší koalici, kromě dosavadních koaličních partnerů by do ní ráda zapojila i nové uskupení Benešov pro život. Jeho zástupci si vzali čas na rozmyšlenou, ozvat by se měli ve čtvrtek nebo v pátek. V následujícím týdnu chce Volba pro Benešov nejdříve jednat s dosavadními partnery a pak případně v širším složení i s Benešovem pro život.

Ustavující zasedání nového zastupitelstva by podle Hlavničky mohlo být 17. října.

Volba pro Benešov dosud ve městě vládla s ODS, STAN a Piráty. Spolu a Pro Benešov s podporou STAN získaly po třech mandátech, Piráti mají dva zastupitele. Nová koalice i s Benešovem pro život by tak měla 20 z celkových 27 hlasů. Kromě těchto stran se do zastupitelstva dostaly ještě SPD s Trikolorou a Obnova, které mají po jednom mandátu.

Hlavnička uvedl, že povolební schůzky s hnutím ANO, SPD a Obnovou neplánuje. Pokorná Jermanová řekla, že ANO je připraveno jednat se všemi, ale neupírá vítězi právo sestavovat koalici.

Podle Hlavničky se zatím na jednání s Benešovem pro život žádné personální otázky neřešily, totéž řekl i lídr sdružení Jakub Hostek. Nabídka se podle něj týkala jen zapojení do velké koalice. Poukázal na to, že Benešov pro život je nové uskupení, za nímž nestojí žádná politická strana, a kandidátka byla podle něj sestavena spíš z nadšenců.

Volby vlastně vyhráli všichni. Politici měli v debatě jasno Komunální volby

„Už na začátku jsme si řekli, že to budeme probírat se všemi členy na kandidátce, kteří o to budou mít zájem. A to právě děláme,“ řekl Hostek k důvodům, proč si uskupení vyžádalo čas na rozmyšlenou.