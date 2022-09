Volby vlastně vyhráli všichni. Politici měli v debatě jasno

Veřejnost tak může být lehce zmatena, jelikož lídři stran na tyto výsledky nahlíží různou optikou a pasují se do role vítězů.

„Podívejme se na skutečné výsledky, SPD mělo v minulých volbách 135 mandátů, dnes jich má přes 300. To máme u nás takový výsledek v jednom kraji, třeba Jihomoravský kraj nám na to stačí. Když se podíváte na mandáty SPD a ANO, tak KDU-ČSL má dvojnásobek než tyto strany dohromady. My jsme ty volby vyhráli, když se podíváte na tu mapu, tak je žlutá. Nemanipulujme s těmi čísly,“ prohlásil Jurečka.