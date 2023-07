Analytik Jan Burianec: Lidovce spolkla značka Spolu

Vládní KDU-ČSL spadla v průzkumu Medianu na dvě procenta, což je historické minimum. Co za to může?

Je třeba říct, že data byla sbírána v druhé polovině června, jsou už měsíc stará. Uvidíme, co ukážou další průzkumy, nejspíš až v září. U KDU-ČSL je ale trend propadu dlouhodobý. Obliba klesá všem vládním stranám. Prostým součtem jejich preferencí jsme dnes na 37 procentech.

Ale proč zrovna KDU-ČSL? Zdá se, že značka Spolu pohltila nejen lidovce, ale i TOP 09. Pod koalicí Spolu si dnes voliči asociují hlavně ODS. Druhý důvod je ale i nedostatečná komunikace lidovecké politiky.

KDU-ČSL má dnes tři nejviditelnější tváře. První je předseda Marian Jurečka, který má ale velmi těžkou pozici jako ministr práce. Je šéf ministerstva, které má být nejvíc pro lidi, zároveň ale musí obhajovat vládní škrty a důchodovou reformu.

Další je jihomoravský hejtman Jan Grolich, který straně přináší plusové body. Z našeho průzkumu oblíbenosti hejtmanů vyšel jako jeden z nejlépe hodnocených. Daří se mu udržovat baštu v Jihomoravském kraji.

Třetí takovou osobností je europoslanec Tomáš Zdechovský. I ten dle našich interních šetření patřil k těm nejlépe hodnoceným.

Mají se teď lidovci víc vymezit vůči vládě a riskovat rozpad koalice?

Těžko říct. Piráti působí ve vládě jako tichošlápek a od propadu ve volbách jejich preference lineárně rostou. Mají jedenáct procent, což je výborný výsledek. O vymezování to tedy není. Lidovci by tak mohli přijít o tradiční voliče, kteří uznávají, že vládní škrty a opatření jsou potřeba. Působilo by to chaoticky.

Kdo je dnes vůbec typický volič KDU-ČSL?

Jsou to stále starší lidé. Je to paradox, protože KDU má stále jednu z nejaktivnějších a největších komunit mladých lidovců, ale volí je stále lidé nad 40 let a ještě víc nad 60. Dá se říct, že jejich voliči vymírají, stejně jako komunistům.

Téměř výsostně je to moravská záležitost. Dobře si vedou i v Jihočeském kraji, jinde se ale nad pět procent nedostanou. Roli tu hraje i velikost místa bydliště. Voliči lidovců jsou hlavně z menších měst a obcí.

Nemůže se dvouprocentní strana stát koulí na noze celé koalice Spolu?

Nemyslím si, protože tam dobře funguje synergický efekt. Kdyby nyní byly volby, strany by dopadly rozhodně lépe ve slepenci Spolu než samostatně. Odpadá tu efekt „druhé volby“.

Co lidovcům víc bere hlasy? Jejich konzervativní křídlo, které brojí proti sňatkům gayů, nebo naopak část reprezentovaná ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem?

Nemyslím si, že za propad mohou jednotlivé osobnosti. Je to o straně jako celku, odliv není spjatý s konkrétními jmény.

Mohou tedy lidovci dopadnout jako KSČM?

Pořád mají dost voličů mezi mladými, ale pokud si nedokážou mladší voliče vychovat, tak by to do budoucna, ve výhledu pěti až deseti let, mohl být problém.

Pomohla by jim změna názvu na Lidovce?

Na mě to působí, jako by se odnětím nálepky křesťanských hodnot chtěli posunout od středu k levici. Levicové spektrum ale s velkou dominancí požírá hnutí ANO. Zda se levici bude dařit, záleží jen na tom, jak si povede nebo nepovede ANO.