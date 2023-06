Aktivista Miko: Čekám, že radikálové stejně dorazí

Překvapilo vás, jakou vlnu nenávisti a emotivních prohlášení či výzev způsobila sobotní tragická smrt mladého Roma?

Jelikož došlo k tomu, že účastníky té události byli zástupci dvou minoritních skupin, zřejmě Rom a Ukrajinec, a skončilo to tragicky, tak je přirozené, že to emoce vyvolalo. Žijeme v době, kdy se informace na internetu a sociálních sítích šíří lavinovitě a každý může naplno vyjádřit své emoce a postoje. K tomu připočtěme, že značná část Romů vnímá Ukrajince negativně.

Proč vlastně Romové vnímají Ukrajince negativně, co proti nim mají?

Je potřeba říci, že Romové nejsou žádná jednolitá komunita. Ale převážná část Romů, zejména ti s nízkým vzděláním, to tak vnímá, alespoň podle mého subjektivního názoru jako člověka z komunity. Sociálně slabší Romové vnímají příchod Ukrajinců v této migrační vlně tak, že to posílí převahu majoritní části společnosti a že oni budou ještě menší minoritou. Je tam obava o práci, o sociální systém.

Z jejich strany je to pohled racionální, ačkoli není v souladu s daty, protože k nám přišly hlavně matky s dětmi, a naopak spousta chlapů, kteří zde pracovali, je ve válce. Jenže fakta se těžko vysvětlují, emoce bývají silnější.

Sám říkáte, že to není postoj založený na faktech, tak proč se ho Romové tak drží?

Je třeba pochopit jednu věc. Vždycky budu říkat, že za ty desítky let česká společnost spáchala na romské komunitě zločin v podobě toho, že velká část Romů neměla rovný přístup ke vzdělání. A to kritizují i mezinárodní organizace. Ostatně někde k tomu stále dochází.

Takže pokud nějaké skupině občanů neumožníte vzdělání, od dětství je segregujete do nějakých ghett a vlastně je nutíte, aby s majoritou vůbec nepřišla do styku, tak vzniká obrovská propast. Když se podíváte na ghetta všude po světě, vždy se na to lepí alkoholismus, kriminalita a drogy. Všechno špatně. Děti dostávají špatné sociální návyky, takže z tohoto pohledu je romský postoj pochopitelný.

Nesouhlasím s paušalizací a principem kolektivní viny. Bohužel právě sociální sítě něco takového usnadňují, dávají prostor jedincům, kteří to chtějí podněcovat. Snad se ale emoce uklidní, i když to bude chtít čas.

Překvapilo vás, že se ve vyjádřeních mířících proti Ukrajincům spojili Romové a různí extremisté?

Popravdě nepřekvapilo. Tihle lidé, extremisté, nemají žádný charakter. V tuhle chvíli se spojí s kýmkoli, takže jedou tu linku, že vláda podporuje Ukrajince a že podporuje válku. Místo toho Česká republika podporuje napadenou zemi.

Extremisté cítí možnost a šanci, která visí ve vzduchu, tedy podnítit nenávist. A toho se chytají. Až se nebudou zrovna hodit Ukrajinci nebo kdyby něco spáchal nějaký Rom, tak okamžitě otočí. Bohužel radikální Romové teď říkají, že je jedno, s kým se spojí, takže si myslí, že tato aliance je namístě, pokud jsou Ukrajinci naším společným nepřítelem.

Ohlášená sobotní demonstrace v Brně byla nakonec zrušena s odkazem na to, že se celé akce chytili nesprávní lidé. Je podle vás dobře, že se akce neuskuteční?

Předpokládal jsem, že poté, co se na akci nalepovalo čím dál víc extremistů od majoritní části společnosti a romských radikálů, by to mohli organizátoři zrušit. Říkal jsem si, že za to nebudou chtít nést zodpovědnost.

Rozhodnutí organizátorů vítám, protože teď je reálná šance, že se situace zklidní. Je dobře, že demonstrace nebude. Organizátoři si uvědomili rizika i osobní zodpovědnost a pochopili i to, co si četli od romských elit – tedy že ta celá akce by zřejmě byla kontraproduktivní a mohla by být zneužita proti Romům.

Nehrozí ale, že i přesto do Brna nějací radikálové dorazí?

Mám za to, že někdo přijede, ta akce už si žije svým vlastním životem. Policie by ale měla zůstat ve střehu, protože lidé, kteří tam chtěli přijít v dobré víře, nedorazí, ale ti radikálové ano. Uvědomme si také, že ta událost je pořád hodně čerstvá, je to jen pár dní.

Musíme důvěřovat policii, že to řádně vyšetří. Vypadá to, že nešlo o rasistický útok. Nemůžeme ani chtít od politiků, aby možného pachatele odsuzovali, máme přece presumpci neviny. Naopak jsem rád, že se sejdeme v Praze na Staroměstském náměstí, sejdou se tam zástupci romských a ukrajinských organizací. To bude nejlepší cesta k tomu, aby se emoce uklidnily.