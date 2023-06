Stát chrání cizí, ne naše lidi. Romská zpěvačka útočí po smrti mladíka v Brně na všechny Ukrajince

Shromáždění nazvané „Demonstrace za bezpečnost občanů v ČR“ by se podle webu městské části Brno-střed mělo uskutečnit v sobotu od 14 do 17 hodin na piazettě u Janáčkova divadla.

Zúčastní by se jej měla i romská zpěvačka a brněnská rodačka Lucie Bikárová, která natočila video, kde se pouští nejen do útočníka patrně ukrajinské národnosti, ale do všech Ukrajinců, kteří momentálně žijí v Česku.

„Naše vláda selhává a selhala, protože se z naší země se stává nebezpečná země. Musíme se bát jít ven, protože na náš útočí. Budu mluvit asi za Romy, ale nejen za ně, jsme Češi, a to je naše země a my ji budeme bránit,“ uvedla Bikárová ve videu, které umístila na facebook.

Vyjádření k situaci v Brně od Lucie Bikárová Official 🫶🏻 Posted by Žanny Plachetková on Monday, June 12, 2023

„Je zakázáno ukazovat na Ukrajince, aby se nešířila nenávist, vláda brání cizí, ne naše lidi, a nám ubližuje. Petr Fiala má krev našich lidí na rukou. Nebudeme se omezovat a nenecháme se vraždit, je to naše země. Přestaňte bránit cizí lidi a začněte bránit nás, Čechy. Rozhodně ale stojím za tím, aby spravedlnosti bylo učiněno za dost,“ dodala Bikárová.

Miko: Nesmysly a xenofobní nenávisti

Za tato slova ji následně zkritizoval například romský aktivista Jaroslav Miko. „Byly to nesmysly a xenofobní nenávisti. Ten její projev naštěstí mnoho romských osobností jednoznačně odsoudilo,“ napsal v jednom z komentářů na sítích Miko.

V komentáři pro server Romea.cz pak Miko v souvislosti s incidentem a vášněmi, které vzbudil, varoval před uplatňováním principu kolektivní viny.

Jarda Miko naprosto skvěle. Díky. pic.twitter.com/1XdoS4Jyx9 — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) June 13, 2023

„Tihle Romové, kteří takto uvažují a uplatňují primitivní princip kolektivní viny, vlastně říkají, že pokud někdy spáchá nějaký Rom nějaký násilný trestný čin na někom z české majority, je to v pořádku,“ uvedl Miko.

„Majorita by pak touto logikou za ten konkrétní čin odsuzovala všechny Romy, nemluvě o možném pogromu na naše romské ženy a děti. Takové uvažování je nebezpečné,“ dodal Miko.

Slova Bikárové odsoudila i vládní zmocněnkyně pro romskou menšinu Lucie Fuková či členka Romské rady a sociální pracovnice Alena Gronzíková.

Smrt mladého Roma v Brně: Vládní zmocněnkyně Fuková vyjádřila lítost a vyzvala k zachování klidu. Odmítá paušalizaci - https://t.co/cZpgEIxi9b pic.twitter.com/B7I9aJaEPS — ROMEA (@romeanews) June 12, 2023

Bikárová následně na svém facebooku odmítla, že by její výroky byly xenofobní nebo mířily proti Ukrajincům obecně. Je si prý vědoma toho, že v Česku žijí ženy s dětmi, jež uprchly před válkou, mířila prý ale „výlučně“ na mladé ukrajinské muže.

Bikárová: Za svými slovy si stojím

„Moje vyjádření hned ze začátku stálo na tom, že nechci šířit nenávist k dané národnosti, ale nehodlám ze sebe dělat hluchou a slepou. To, co se tady děje, a to, co jsem řekla, je pravda a stojím si za tím. Nezastávám se pouze romské komunity, ale všech Čechů, kteří se tu necítí bezpečně,“ napsala zpěvačka.

„To, že vláda selhala a má krev našich lidí na rukou, bylo myšleno tak, že podle mého názoru nelustrují, koho sem pouští a koho podporují. Výrok spojený s krví našich lidí na jejich rukou znamená, že naše vláda válku podporuje, posílá tam zbraně i peníze a vtahuje náš národ do války. Toť je můj názor, za kterým si stojím,“ doplnila.

Pieta za zavražděného mužeVideo: Petr Kozelka, Právo

Některé proruské argumenty, například týkající se podporování války posíláním zbraní na Ukrajinu, přitom dlouhodobě šíří dezinformační scéna nebo některé politické strany brojící proti vládě a pomoci napadené Ukrajině. A paradoxně brojí i proti Romům.

Případ budí vášně tím víc, že okolo něj panuje stále řada nejasností, například, jak se potyčka s fatálním koncem strhla.

Doposud chybí oficiální potvrzení národnosti cizince, který použil nůž, jímž byl romský mladík zabit.

Podle médií by mělo jít o Ukrajince. Policie případ vyšetřuje a žádá svědky, aby jí sdělili informace k incidentu na lince 158.

Spekulace přitom nahrávají dezinformátorům a různým nacionalistickým uskupením, které hlásají prokremelskou propagandu či se snaží ve společnosti rozdmýchat nenávist vůči Ukrajincům.

Před tím vedle Mika varoval například i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), pod jehož resort spadá policie.

Smrt, k níž v sobotu došlo v Brně, @PolicieCZ standardními postupy vyšetřuje. Jako každá tragická událost, i tahle budí emoce. Chci všechny vyzvat, aby se pod vlivem zcela pochopitelných emocí nenechali manipulovat těmi, kdo budou chtít odsouzeníhodný čin jednoho člověka využít… pic.twitter.com/0fN9S9c2CP — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 13, 2023

„Chci všechny vyzvat, aby se pod vlivem zcela pochopitelných emocí nenechali manipulovat těmi, kdo budou chtít odsouzeníhodný čin jednoho člověka využít k rozdmýchávání nesnášenlivosti vůči jakékoliv skupině obyvatel. Princip kolektivní viny je stejně zavrženíhodný jako násilí samo,“ napsal ministr na svůj Twitter.

Incidentu, rozpolcenosti romské komunity, ale i společnosti by mohli chtít využít extremisté a různé proruské skupiny, a to i na sobotní akci. Varoval před tím například zmíněný aktivista Miko v rozhovoru v DVTV.

„Je to přihrávka na smeč dezinformační scéně. A je paradox, že tihle lidé, kteří dlouho útočili na romskou komunitu, se najednou chtějí spojovat s romskými radikály. To by se nemělo podceňovat,“ míní.

Na totéž upozornil v rozhovoru pro MF DNES i expert na extremismus Miroslav Mareš.

„Už se toho chytily různé skupiny, které se snaží paušalizovat původ pachatele a natahují to na současné nálady ve společnosti namířené proti Ukrajincům a vládě. Debata je skutečně velmi roztříštěná. A dochází v ní k velmi paradoxním spojenectvím mezi Romy a třeba některými bývalými fotbalovými chuligány,“ uvedl Mareš.

Cizinec obviněný z vraždy muže v Brně je ve vazbě Krimi