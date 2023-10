Akce na Hradě. Lístek i za 228 tisíc

„Ta akce, pokud vím, není pro pořadatele zisková, ale na to se zeptejte jich. Já pracuji v Kanceláři Pražského hradu a tam mě platí. Ostatní aktivity, nejen tuhle, dělám zadarmo. Prostě to tak mám nastavené. Pro mě je důležité, jestli to, co dělám, dává smysl,“ napsala Novinkám a Právu kancléřka, kterou za jejího dřívějšího působení v Senátu anonym obvinil z klientelismu.