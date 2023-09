Dusno na Hradě? Tým si musí „sednout“, vysvětluje Kolář

„Je to normální proces, který souvisí s usazováním týmu, s tím, jak se ukazuje, co funguje a co nefunguje. Je to normální vývojová etapa, nehledal bych v tom nic víc. Paní kancléřka s panem prezidentem všechny kroky konzultuje, pokud vím. Není to bez souhlasu prezidenta. A víc se k tomu vyjadřovat nemůžu,“ řekl Právu Kolář.