Zajíček z pražské ODS: Ať se Hřib věnuje svým věcem a neustále neútočí

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Proč se na kandidátce Spolu propadl lídr Bohuslav Svoboda? (0:17)

Domluví se Piráti a koalice Spolu? (9:30)

Je reálná koalice v Praze s hnutím ANO? (15:40)

Jaká opatření chystá energetický tým, který Zajíček vede? (20:35)

Kolik těžkých zim nás čeká? (32:40)

Měl by skončit ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela? (40:48)

Pane Zajíčku, volby v Praze jste jako koalice Spolu vyhráli, nicméně vašeho lídra Bohuslava Svobodu (ODS) přeskákalo několik dalších kandidátů – mezi nimi i vy. Platí stále, že chcete Svobodu za primátora?

Stále na tom trváme. A ve všech jednáních s tím takto počítáme.

Lidé ho ale překřížkovali.

Křížkování ve volbách je trochu ošidné. Můžete křížkovat na celém hlasovacím lístku, tedy v různých kandidujících stranách a hnutí. Mnoho lidí neví, co ten křížek udělá. Nepřisuzoval bych tomu velký význam.

A není jeho chyba, že jste neproměnili 40procentní potenciál? Tolik jste jako koalice Spolu měli v Praze v loňských volbách do Sněmovny.

I s potenciálem je to ošidné. V sociologických výzkumech se tomu říká druhá volba, tedy pokud platí první volba voliče, tak druhá neplatí.

Svoboda chce kumulovat funkce, což vadí Pirátům. Jak bude stíhat funkci poslance a primátora?

Voliči věděli, že má více funkcí a hodlá je nadále zastávat. A přesto ho zvolili. Nechápu, že (Piráti) chtějí zpochybňovat hlas voliče Spolu. Každý by se měl věnovat svým voličům a měli bychom se navzájem respektovat. Nevidíme jediný důvod, proč bychom se měli přizpůsobovat někomu, kdo si na nás uplatňuje svoje vlastní pravidla.

Piráti v Praze neustoupí. Vyjednávání se Spolu je zřejmě u konce Domácí

I tady by se dalo opět argumentovat, že pana Svobodu na listině přeskákalo několik dalších kandidátů, takže to mohlo lidem vadit. Nicméně, jak se vám tedy zatím s Piráty jedná?

Jednání jsou složitá. Piráti stanovují podmínky, na kterých trvají. To ta jednání prodlužuje a vzbuzuje to rozpaky.

Chtěli byste, aby v radě zasedl trestně stíhaný Jan Wolf (KDU-ČSL). Pro Piráty je ale zásadní, aby tam nebyl. Končící primátor Hřib argumentuje proti němu tím, že vy sami jste kritizovali trestně stíhaného expremiéra Andrej Babiše (ANO), ale pan Wolf vám nevadí.

A to je pořád. Ať se pan primátor, prosím, věnuje svým věcem a neustále nekádruje a neútočí na kohokoli jiného.

Pirátům by nevadilo, kdyby Wolf vedl výbor. Tady byste jim neustoupili?

A nepřipadá vám to divné? Že pro jednu funkci se to nehodí a pro jinou se to hodí? Jaký je v tom rozdíl?

Oni tvrdí, že v radě má větší pravomoci.

Předseda výboru může být daleko mocnější. Je neuvěřitelné, aby někdo vybíral, pro jakou funkci můžete být důvěryhodní a pro jakou ne. To jsou jejich podmínky, které nutí ostatním.

Takže buď cuknou Piráti ze svých podmínek, nebo se nedomluvíte. Je to tak?

V tuto chvíli to tak vypadá. Je to věc, která se dá těžko překonat.

Naší odpovědností je jednat se všemi, se kterými budeme moci vytvořit smysluplný program a se kterými si budeme respektovat vzájemně svoje nominace do orgánů hlavního města

Poté by bylo ve hře jednání s ANO?

Těch variant je několik, jednáme se všemi o tom, jaké jsou či nejsou jejich podmínky a priority. Podmínky si zatím nestanovili zástupci hnutí STAN, ANO ani Prahy Sobě. Jediní, kdo si je stanovil, jsou Piráti.

Asi ale budete spíše jednat s ANO než s Prahou Sobě.

Naší odpovědností je jednat se všemi, se kterými budeme moci vytvořit smysluplný program a se kterými si budeme respektovat vzájemně svoje nominace do orgánů hlavního města.

Po jednání s hnutím ANO v minulých dnech jste se nicméně tvářili šťastně, minimálně šťastněji než po jednání s Piráty. Od lídra jejich kandidátky Patrika Nachera (ANO) poté ale zaznělo, že se lišíte v programu, hlavně v sociálních tématech. Najdete případně shodu?

Ano, v sociálních věcech se rozcházíme. Neznamená to ale, že nebudeme jednat dál. Máme zájem na tom, aby zastupitelstvo bylo funkční po všech stránkách, tedy aby se změnila atmosféra a klima.

Na jak dlouho vyjednávání vidíte?

Vidíme to na dny, týdny. Situace je teď zablokovaná.

Hřib: Svoboda primátorem i poslancem? Leda by to dělal „na Babiše“ Podcasty

Vy jste také poradcem premiéra a vedete i expertní tým na řešení energetické krizi, v rámci kterého jste řešili zastropování. Co řešíte teď?

Pokračujeme dál. Zastropování zatím nestačí pro to, aby se situace stabilizovala. Přijaty budou další tři nařízení vlády, která zastropování doprovodí. Ta by měla být připravená do konce října. A vedle toho také diskutujeme, jaká opatření bychom měli přijmout ve střednědobém a dlouhodobém výhledu.

Čeho se budou ta opatření, která představíte do konce října, týkat?

Budeme přijímat povinný odvod neprodané elektřiny ze strany výrobců elektřiny ve prospěch států. Je to část elektřiny, která se v minulých letech neprodala, ta by měla být převedena státu. A potom budeme muset kompenzovat obchodníkům zastropování cen.

Proč ten tým vůbec vznikl? Máme ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkelu (za STAN). On sám by to nezvládl?

On má kromě funkce ministra klíčovou roli v Evropě. To vyžaduje obrovské nasazení. Tento tým, kterého jsou součástí i zástupci ministerstva průmyslu, si dal za cíl nadresortní koordinaci. Spolupráce s ministrem je v pořádku.

Myslím, že mnoho z těch, kteří jsou nyní v tak exponovaných funkcích, jako je pan Síkela, tak jsou v poměrně složité situaci. Jsou tázáni na otázky, na které musí během vteřiny odpovědět. Může se stát, že se řekne nějaká informace nepřesně

Nicméně v médiích se mluví o tom, že se pod ním kýve židle. Kritizován je i za komunikaci, například v minulém týdnu uvedl, že by se měly velké firmy chovat jako malé a střední. Je v pořádku takhle komunikovat?

Myslím, že mnoho z těch, kteří jsou nyní v tak exponovaných funkcích, jako je pan Síkela, tak jsou v poměrně složité situaci. Kladnou se jim otázky, na které musí během vteřiny odpovědět. Může se stát, že se řekne nějaká informace nepřesně a další den se musí uvádět na pravou míru. To se může stát i mně, byl bych v tomto tolerantní.

Ale on nabádal k něčemu, kvůli čemu je teď před soudem Andrej Babiš.

Platí, že my jako předsednická země musíme dodržovat evropské podmínky. Existuje jasné dělení mezi malými, středními a velkými podniky. Pro ty malé a střední jsou podmínky příznivější. Musíme to mít na mysli. A myslím, že se i to vyjádření uvede na pravou míru.

Pro jeho rezignaci, po které volá opozice, tedy nejste?

To není něco, k čemu jsem oprávněn se vyjadřovat. Mně se s ním ale spolupracuje dobře.

Tvařte se jako malé a střední, vzkázal Síkela velkým firmám. Šlo o nadsázku, tvrdí ministerstvo Ekonomika

V sobotu byla další demonstrace. Chápete ty, kteří protestují proti vládě a jejímu řešení energetické krize?

Rozumím tomu, že každý může mít na věci extrémně složité i jednoduchý pohled. A chápu, že pro některé je situace velmi nekomfortní. Existují ale nástroje, které mají pomoci čelit nenadálému dopadu na domácí rozpočty – například příspěvek na bydlení.

Vláda je kritizována někdy i za to, že neříká věci na rovinu. Tak kolik těžkých zim nás čeká?

To je naprosté věštění z křišťálové koule. Ovlivňuje to počasí nebo případné obnovení jaderných a uhelných elektráren ve Francii či Německu. A vliv na to bude mít samozřejmě hodně i válka na Ukrajině.

A vrátí se ceny energií zpět do doby před válkou?