Za návštěvu nejfotogeničtějších míst se bude v Austrálii platit

Zavedení vstupného plánuje vláda na jaro příštího roku. Znamená to, že lidé, kteří si budou chtít na některém z fotogenických míst pořídit snímek, budou muset nově zaplatit. Vyjma lidí žijících v Severním teritoriu.

„Vybrané peníze využijeme na ochranu, údržbu a bezpečnost v našich parcích a také na vytváření nových návštěvnických zážitků,“ uvedla pro server ABC News šéfka pro správu národních parků a divoké přírody Sally Eganová. „Nic z toho, co teď slýcháme, nenaznačuje, že by s tím měli lidé problém a přestali do Severního teritoria jezdit,“ doplnila.