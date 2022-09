Turisté v Austrálii jsou posedlí řepkovými poli. Kvůli fotkám vnikají na cizí pozemky

Podle Tonyho Flaneryho se on i ostatní zemědělci obávají, že návštěvníci rozšíří nemoci na dobytek. „Máme strach z toho, odkud lidé jezdí a z jaké karantény vylezli,“ řekl Flanery pro britský Guardian. „Představuje to pro nás velmi vysoké riziko,“ doplnil.

Další ze zemědělců si na turisty rovněž postěžoval. „Je to stejné, jako by vám někdo skočil na dvorek v Sydney, aby si vyfotil vaše kytky. To je můj dvorek, tak zmizte,“ vzkázal farmář.