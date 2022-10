Tremitské souostroví je takový malý italský Karibik

Do přístavu ostrova San Nicola (jediného obydleného z celkového počtu pěti), jsme připluli z Vieste, města na poloostrově Gargano, ale možností je víc. Lodě sem připlouvají také z dalších přístavů v okolí, vesměs vzdálených pár desítek kilometrů.

Masové turistice tady naštěstí brání vznik rezervace, ale také skalnaté a hodně členité pobřeží. Lidé, kteří nesnášejí hotelové komplexy a podobné „továrny na dovolenou“, si to tady mohou zamilovat. I když na romantické pláže, ať už písečné, kamínkové, nebo skalnaté, není pokaždé snadné se dostat.

Na člunech a lodích se dají objevovat i jeskyně na pobřeží. Řada z nich je nádherných. Pokud si o nich chcete udělat rychlou představu, zajděte do informačního turistického centra, případně si zaplaťte okružní plavbu kolem ostrovů na malé lodi, při které uvidíte i další atrakce.

Ale poraďte se a porovnejte ceny, některé jsou zbytečně nadnesené. Do řady jeskyní lodě zajíždějí. Vy se pak do nich můžete vrátit i sami, na člunu. Chce to ale opatrnost a určitou zkušenost.