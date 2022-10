Blahobytné San Marino: Miniaturní státeček uprostřed Itálie

Běda mužům, kterým žena vládne, říká se. Ve druhém nejmenším státě Evropy to neplatí. V čele státu se jich za celou historii vystřídalo více než příslušníků silnějšího pohlaví. A to není jediná zvláštnost, kterou zahrnuje místní systém. Protože se ví, že zachovat si v politice nestrannost, nadhled a zdravý rozum je velmi těžké, šli na to místní hezky od lesa. Jednoduše si do ústavy zakotvili, že jim budou vládnout rovnou dvě hlavy státu najednou.