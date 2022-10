Ničí a chovají se hrozně. Turisté dávají letos Itálii zabrat

O několik týdnů dříve byli přistiženi dva Američané, kteří vyrývali své iniciály do Augustova oblouku v Římě, památky staré více než 2000 let. Je takových případů více než obvykle, nebo jsme jen zapomněli, jak příšerně se někteří lidé dokážou chovat, když jsou na dovolené?

Eike Schmidt, ředitel galerie Uffizi ve Florencii, říká, že to, že se někteří turisté neumějí chovat, není ničím novým. „Myslím, že jsme se dostali tam, kde jsme se zastavili v roce 2019,“ říká Schmidt. Zatímco interiér galerie je přísně střežen a incidenty s neukázněnými návštěvníky jsou vzácné, venku je to jiné.

V Benátkách městská policie letos řešila 43 případů, kdy turisté plavali v kanálech, řekl její šéf Gianfranco Zarantonello. To je oproti loňsku skoro dvojnásobek a i více než v předpandemickém roce 2019. „Benátky někdy nejsou považovány za město. Turisté se v nich chovají jako na pláži,“ říká. Dodává, že ačkoliv to vypadá, že návštěvníci zdivočeli, nejsou jejich vylomeniny ničím novým. Před pár lety ruský turista ukradl vodní autobus.

„Myslím, že jsme svědky vedlejšího produktu obrovského množství turistů - a otřesného chování zlomku z nich,“ říká Jenkins. Nevylučuje, že je také možné, že to do Itálie táhne lidi, kteří mají jiné zájmy než jen poznávat památky. Třeba podléhají ideji „dolce vita“ a jsou přesvědčení, že Itálie je místo, kde se jde naprosto uvolnit, což světovému dědictví rozhodně nesvědčí, říká Jenkins.

Italští odborníci připomínají, že z dalších oblíbených turistických cílů třeba ve Francii nebo Španělsku tolik historek o šílených návštěvnících nepřichází. Myslí si, že chování cizinců v Itálii souvisí s tím, co si o této zemi myslí.

„Mnoho zahraničních turistů na Itálii nahlíží prostřednictvím stereotypů zakořeněných ve filmech, a to hlavně Sladký život a Prázdniny v Římě,“ myslí si filmový historik Nicola Bassano. „Je považována za místo bez pravidel a zákonů, kde všechno je uměním, a proto nic není umění,“ dodává. „Nevidí žádný rozdíl mezi Římany převlečenými za centuriony, kteří se snaží si přivydělat, a Koloseem. Všechno se stává součástí show, ve které nejsou žádná pravidla,“ dodává Bassano.

Jenkins z ETOA souhlasí: „Je třeba, aby bylo vidět, že úřady dělají něco pro to, aby zabránily takovému chování“.

Britská psycholožka Audrey Tangová říká, že dovolenkáři divočí i kvůli pocitu anonymity v zahraničí, podobně jako trollové na internetu. „Nikdo nás nezná a to nám dodává pocit ochrany,“ vysvětluje. Roli hraje i chování ve skupině, v níž si člověk troufne víc, než kdyby byl sám. K tomu se přidává alkohol, mizí zábrany „a můžeme udělat něco, co by nás nikdy nenapadlo,“ upozorňuje psycholožka.