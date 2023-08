Zámek Hrubý Rohozec láká na bohatý mobiliář. Krvavou skvrnu z minulosti ukrývá koberec

Vartenberkové se nicméně účastnili stavovského povstání, a proto jim byl majetek po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován. Roku 1623 panství koupil slavný Albrecht z Valdštejna, ale již v roce 1628 jej daroval svému válečníkovi Mikuláši Des Fours z francouzského šlechtického rodu. Jeho potomkům zámek sloužil jako rodové sídlo po více než tři staletí. Právě za jejich vlastnictví dostal Rohozec přídomek Hrubý, a to kvůli odlišení se od nedaleké vsi Malý Rohozec.

Za vlády rodu Des Fours prošel zámek a jeho okolí též úpravami. Nejdříve barokními, což do dnešních dnů připomíná zámecká kaple Nejsvětější trojice. V 19. století získal svou konečnou podobu podle návrhu architekta Jana Filipa Joendla. Z této doby se dochovaly některé interiéry, jako třeba zámecká jídelna a pokoje ve druhém patře.

V současnosti jsou interiéry zámku prezentovány v podobě z 30. let 20. století, kdy na zámku bydlel předposlední majitel hrabě Mikuláš Des Fours Walderode spolu se svou manželkou Gabrielou Karolínou a syny Maxem a Louisem. S první manželkou měl ještě prvorozeného syna Karla Bedřicha, který se poté stal posledním majitelem na Rohozci, jenž tu žil do roku 1945.

Parkoviště se nachází kousek od zámku, jenž je obklopen menším, ale pěkným anglickým parkem. V něm si můžeme prohlédnout několik vzácných stromů, jako například platan javorolistý. Narazíme též na sochy světců pocházející z 18. a 19. století a romantickou jeskyni nad skalním srázem, od níž je krásný výhled na údolí řeky Jizery. Najdeme tu i plno laviček k posezení. Za zmínku jistě stojí i železniční trať, jež je krásně zakomponovaná do krajiny.

Před vchodem do zámku se můžeme zastavit u krásného jezírka plného leknínů. V areálu zámku je možné se zajít občerstvit do příjemné kavárny, kde si lze dokonce zapůjčit piknikové deky a hry do parku. Park i nádvoří jsou bez vstupného.