Veveří navštívil i Winston Churchill. Kdysi poničený hrad je dnes národní kulturní památkou

K hradu se lze dopravit různými způsoby. Je jen na nás, který nám bude nejvíce sympatický. Přímo až ke vstupní bráně se dá dojet autem. Po pravém břehu k hradu vede též červená turistická značka od přístaviště Brněnské přehrady. A do třetice se k cíli můžeme svézt parníkem a zpestřit si tak výlet projížďkou po Svratce. Parník z přístaviště v Brně-Bystrci vyplouvá průměrně jednou za hodinu a cestující vylodí po padesáti minutách přímo pod hradem. Z lodi je mimo jiné právě nejhezčí pohled na hrad.

Veveří nám nabízí dva prohlídkové okruhy, z toho jeden vcelku fyzicky náročný. První okruh umožňuje prozkoumat reprezentační prostory, jež v první polovině 19. století obývala rodina prince z Vasy, syna sesazeného švédského krále v období napoleonských válek. Vstoupíme do přijímacího pokoje, do salonu prince, ložnice jeho manželky princezny Louisy Bádenské a též do jejího salonu. Nechybí ani jídelna a Velký salon. Tento prohlídkový okruh je zakončen na vyhlídkové terase, která nám otevírá krásný pohled na rozlehlé Podkomorské lesy a Brněnskou přehradu.