Ve skanzenu Vysoký Chlumec máte pocit, že vesnice je tu od nepaměti

„Jde nám o to, abychom zachovali ráz vesnice tak, jak bývaly v minulých staletích. Velkých či řekněme zastřešených staveb je tu devatenáct a tak by to mělo již zůstat,“ vysvětluje ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl, který nás skanzenem provází. Nabídku vybudovat ve středním Povltaví skanzen dostalo tehdejší Okresní muzeum v Příbrami, nyní Hornické, už v roce 1998.