Prohlídky na zámku v Lánech? Lákají hlavně na Masaryka

„Rádi bychom navázali na současný světový trend, kdy podobné budovy sice plní svou původní funkci, ale zároveň se zpřístupňují veřejnosti. Že je to možné, vidíme například v královském Buckinghamském paláci v Londýně,“ říká ředitel Správy Pražského hradu Jan Novák. Jakmile hlava státu bude potřebovat reprezentační prostory v Lánech k výkonu svých povinností, mohou se časy prohlídek změnit.

Tedy než vyrazíte, ověřte si aktuální otevírací dobu na webových stránkách hrad.cz/ cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky/ostatni/ a případně si rovnou rezervujte vstupenky. Prohlídková trasa zahrnuje nejen první patro zámku, ale také přilehlý kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš. Návštěvníci parku, do kterého se od března přestává platit vstupné, si budou moci nově prohlédnout palmový skleník. Výhledově se počítá i s otevřením provozovny s občerstvením a cukrárny.

Balkon v prvním patře s výhledem do parku

Do areálu lánského zámku je nově povolen vstup se psy, pro které jsou připraveny misky s vodou a pro jejich „páníčky“ stojany se sáčky na psí exkrementy. Jinam ovšem nesmějí. Právě zeleň obklopující zámek hrála kromě jeho skvělého technického stavu roli při rozhodování, jaký objekt po vzniku Československa pro prezidenta pořídit. Kromě Lán byl podle historika Františka Kadlece ve hře také zámek v Brandýse nad Labem či v Průhonicích.

Koupě sídla v přírodě nedaleko Prahy byla racionálním rozhodnutím. Vždyť reprezentační prostory i prezidentský byt na Hradě jsou situovány na jih, což v létě není zrovna komfortní. V případě prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka šlo i o další důvody. „Byla to jeho dcera Alice, která iniciovala pořízení letního sídla, kde by si její otec odpočinul a zocelil své podlomené zdraví,“ říká historik Kadlec.

Ve 20. letech minulého století působil v areálu zámku slovinský architekt Jože Plečnik, na jehož dílo lze narazit dodnes. Tím nejvýraznějším je kašna na hrázi Zámeckého rybníka tvořená pěti žulovými sloupy a chrliči v podobě lvích hlav, které představují součásti tehdejší republiky - Čechy, Moravu, Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. „Voda z těchto pěti hlav se nad rybníkem slévá do šesté, která symbolizuje propojení všech součástí jednoho státu,“ vysvětluje František Kadlec.

Také v historickém palmovém skleníku najdeme Plečnikovu stopu, portál a centrální kašnu. Litinová konstrukce stavby z poslední čtvrtiny devatenáctého století vypovídá o tehdejších majitelích lánského panství, knížatech z rodu Fürstenbergů, kteří podnikali právě v železářském průmyslu. K zámku patří i užitkové skleníky, sad, zeleninové pole a kurník. Podle Jana Nováka by se hospodářství mohlo v budoucnu ještě rozšířit, aby byl Hrad potravinově co nejsoběstačnější.

„Plánujeme bylinkovou zahrádku, chov křepelek a možná i větších zvířat, na která je tady dost místa. I do těchto částí lánského areálu se návštěvníci v budoucnu podívají,“ říká ředitel Správy pražského hradu. Do anglického parku, v němž některé stromy rostou od devatenáctého století, by se také měly vrátit květinové záhony. Konkrétně jde o dnes nevyužitý prostor u jižní strany zámku, kde se dříve dařilo růžím. Poblíž vznikne i šeříkový parter.